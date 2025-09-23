Proizvođači u strahu, inspekcije na terenu: 'Strašan stres, svako jutro i svaku večer'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BOLEST NOSI SVE /

Afrička svinjska kuga nastavlja pustošiti Baranju. Drugi je dan masovne eutanazije, a proizvođači govore o drami i neizvjesnosti koja prijeti njihovoj budućnosti. „Svako jutro, svaku večer kad idemo hraniti životinje imamo strašan stres jer ne znamo što nas čeka“, kaže Dejan Šarošković, proizvođač kulena iz Kneževih Vinograda.

Na farmi Sokolovac deset tisuća zaraženih svinja bit će usmrćeno u narednih desetak dana. Iz Državnog inspektorata poručuju da imaju dovoljno ljudi za posao, unatoč pravilima koja nalažu da veterinarski inspektor nakon intervencije ne smije 72 sata sudjelovati u nadzorima.

„To su vrlo složene procedure. Kad ulazite – tuširanje, presvlačenje. Kad izlazite – tuširanje, presvlačenje. Ti ljudi su usmjereni i izolirani od vanjskog svijeta dok rade ovaj posao“, objašnjava glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.