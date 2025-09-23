Ines se javila nakon posljednjeg treninga Dinama prije okršaja s Fenerbahčeom, evo kakva je situacija

UŽIVO S MAKSIMIRA /

Dinamo u srijedu (20.45) igra prvu utakmicu u Europskoj ligi ove sezone. Na Maksimir stiže turski Fenerbahče, a nakon posljednjeg treninga Plavih sa stadiona se javila reporterka RTL Danas Ines Goda Forjan i otkrila kakva je situacija u Dinamovom taboru.

"Momčad Dinama u ovaj prvi europski susret ulazi uzbuđena i puna samopouzdanja jer ova utakmica za njih stiže u pravom trenutku, nakon velike pobjede u najvećem hrvatskom derbiju na Poljudu nad Hajdukom. I vidjelo se i večeras ovdje na treningu kolika je ta pobjeda, koliki je ona impuls energije, motiva, mira i olakšanja dala svlačionici Dinama", rekla je na početku, a cijelo javljanje pogledajte u videu.