Legendarni nogometaš ima devetoro djece i nije plaćao alimentaciju, sada je u ozbiljnom problemu

Nekadašnji brazilski nogometaš i osvajač Lige prvaka s Manchester Unitedom, Anderson Luís de Abreu Oliveira, danas se suočava s najmračnijim poglavljem svog života. Umjesto naslovnica sportskih časopisa, njegovo ime puni stupce crne kronike. Sud u Brazilu naložio mu je zatvorsku kaznu od 30 dana ako hitno ne podmiri golemi dug za alimentaciju koji iznosi oko 167.000 eura.

Dug od milijun reala i prijetnja zatvorom

Obiteljski sud u njegovom rodnom gradu Porto Alegreu donio je odluku još 3. rujna, no ona je tek nedavno dospjela u javnost, izazvavši šok u nogometnom svijetu. Anderson, koji je tijekom karijere zaradio milijune, duguje više od milijun brazilskih reala (približno 167.000 eura) za uzdržavanje svoje djece. Bivši nogometaš, koji je početkom godine otkrio da je otac čak devetero djece, nije se javno oglasio o slučaju. Njegov odvjetnik, Julio Cezar Coitinho Jr, potvrdio je medijima da se radi o slučaju koji uključuje maloljetnike, ali je zbog sudskog naloga o tajnosti odbio dati detaljnije informacije.

Ukoliko Anderson ne izvrši uplatu u posljednji trenutak, čeka ga boravak iza rešetaka pod strogim, "zatvorenim režimom". To podrazumijeva da će biti zatvoren u ćeliji uz strogi nadzor. Brazilska glasila navode da postoji i alternativna, blaža kazna u slučaju prenapučenosti lokalnih zatvora. Tada bi bio podvrgnut "poluotvorenom režimu", što bi mu omogućilo da tijekom dana izlazi radi obavljanja društveno korisnog rada ili učenja, ali bi noći i dalje morao provoditi u zatvorskoj ćeliji.

Uspon i pad "Zlatnog dečka"

Andersonova karijera bila je poput vožnje na vrtuljku – prepuna vrtoglavih uspona i bolnih padova. Pojavio se kao čudo od djeteta u Gremiju, da bi ga sa samo 17 godina za 7 milijuna eura kupio Porto. Ubrzo je njegov talent prepoznao i legendarni Sir Alex Ferguson, koji ga je 2007. doveo u Manchester United za tada ogromnih 23,5 milijuna eura.

Foto: Profimedia

Prve godine na Old Traffordu bile su kao iz snova. Odmah je dobio dres s brojem 8 i u debitantskoj sezoni osvojio Ligu prvaka, hladnokrvno realiziravši jedanaesterac u finalnom raspucavanju protiv Chelseaja. Iste godine okitio se prestižnom nagradom "Golden Boy" za najboljeg mladog igrača Europe. S Unitedom je osvojio četiri naslova prvaka Engleske, a činilo se da je pred njim blistava budućnost. Tadašnji suigrač Nani i on bili su toliko bliski s Cristianom Ronaldom da su gotovo godinu dana živjeli u njegovoj vili. "Usvojio nas je. Ništa nismo plaćali. Vozio nas je na treninge, hranio nas, imao je kuhara za nas. Bilo je nevjerojatno", prisjetio se Anderson.

Ipak, znakovi nediscipline počeli su se rano pojavljivati. Ferguson ga je kaznio s 80.000 funti jer je bez dopuštenja odletio u Brazil. Uslijedila je teška ozljeda ligamenata koljena koja ga je udaljila s terena i Svjetskog prvenstva 2010. godine. Bio je to početak kraja. Niz ozljeda i neprofesionalan način života uzeli su danak. Njegov bivši suigrač Rafael da Silva kasnije je izjavio kako vjeruje da je Andersonova "ljubav prema McDonald'su" glavni razlog zašto nikada nije ispunio svoj golemi potencijal.

Nakon Fergusonovog odlaska potpuno je pao u drugi plan, proveo je neuspješnu posudbu u Fiorentini, a 2015. se vratio u Brazil. Karijeru je tiho završio u Turskoj sa samo 31 godinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako do ulaznica za spektakularni FNC Knockout