UEFA promijenila gdje će Rijeka igrati svoju utakmicu Konferencijske lige

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Nakon slabih izdanja u HNL-u nadaju se s Rujevice kako bi ih europske utakmice mogle vratiti na pobjedničke staze

23.9.2025.
18:30
Nel Pavletic/pixsell
Hrvatski prvak nije uspio do Lige prvaka, kao ni do Europske lige te će svoj europski put započeti tek u Konferencijskoj ligi koju otvara 2. listopada od 18:45 gostovanjem kod armenskog Noaha kojeg s klupe vodi bivši Dinamov trener Sandro Perković

Nakon slabih izdanja u HNL-u nadaju se s Rujevice kako bi europske utakmice mogle vratiti Rijeku na pobjedničke staze. 

U trećem kolu Konferencijske lige Rijeka gostuje kod Lincoln Red Impsa, ali tu utakmicu neće igrati u portugalskom Faru gdje je gibraltarska momčad dosad igrala svoje domaće utakmice. 

Naime, prvak Gibraltara dobio je dopuštenje UEFA-e da svoje utakmice Konferencijske lige igra na svom stadionu u Gibraltaru pa će hrvatski prvak 6. studenog gostovati na stadionu Victoria. 

 
