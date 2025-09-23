UEFA promijenila gdje će Rijeka igrati svoju utakmicu Konferencijske lige

Hrvatski prvak nije uspio do Lige prvaka, kao ni do Europske lige te će svoj europski put započeti tek u Konferencijskoj ligi koju otvara 2. listopada od 18:45 gostovanjem kod armenskog Noaha kojeg s klupe vodi bivši Dinamov trener Sandro Perković.

Nakon slabih izdanja u HNL-u nadaju se s Rujevice kako bi europske utakmice mogle vratiti Rijeku na pobjedničke staze.

U trećem kolu Konferencijske lige Rijeka gostuje kod Lincoln Red Impsa, ali tu utakmicu neće igrati u portugalskom Faru gdje je gibraltarska momčad dosad igrala svoje domaće utakmice.

Naime, prvak Gibraltara dobio je dopuštenje UEFA-e da svoje utakmice Konferencijske lige igra na svom stadionu u Gibraltaru pa će hrvatski prvak 6. studenog gostovati na stadionu Victoria.

