Kovačević: 'Ovo mi je sigurno najveća utakmica, žao mi je što je Mourinho dobio otkaz'

Nakon uspješno odrađenog gostovanja na Poljudu u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, nogometaše Dinama u srijedu na stadionu Maksimir protiv turskog velikana Fenerbahčea očekuje otvaranje europske sezone.

"Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu.

Na otvaranju drugog po jačini klupskog natjecanja "Starog kontinenta", Dinamo će u srijedu na stadionu Maksimir odmjeritisnage protiv Fenerbahčea. U drugom kolu Dinamo će 2. listopada gostovati u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva, potom slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), "Modri" potom putuju u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

"Svi jedva čekamo početak europske sezone. Čeka nas atraktivni protivnik, turski velikan. Znamo kakve pojedince imaju. U dobro smo stanju nakon Poljuda i siguran sam da ćemo dati sve od sebe. Imamo još jedan trening, energija mora biti na maksimumu," kazao je Dinamov trener Mario Kovačević.

"Možda rezultati nisu takvi kakve su očekivali, imaju novog trenera, sigurno će biti sve bolji i bolji. Momčad s takvim igračima mora proigrati, nadam se da to neće biti sutra," kazao je.

Foto: Igor Soban/pixsell

Za njega će to biti europska trenerska premijera.

"Veselim se što u prvoj utakmici igramo protiv tako atraktivnog suparnika. Imao sam nekoliko europskih utakmica kao igrač Varteksa, ali ovo mi je sigurno najveća. No, ipak je najvažnija ekipa," kazao je.

Sastav nije otkrio, no komentirao je plan igre.

"Imamo jasan plan, dobro smo analizirali njihovu ekipu. Čuli smo se i s Livakovićem, dobro smo se pripremili," kazao je Kovačević.

"Sigurno nećemo puno mijenjati u odnosu na Poljud, moram još vidjeti u kakvom energetskom stanju."

Nije se želio zamarati s predviđanjima gdje će Dinamo završiti ove sezone u Europi.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Mi smo u jednom procesu i mene zanima kako ćemo reagirati. Imamo dosta igrača kojima će ti biti prve utakmice u Europi. Naš osnovni cilj je proći skupinu," istaknuo je.

Foto: Igor Soban/pixsell

Komentirao je i činjenicu da Mourinho više nije trener turskog sastava.

"Malo mi je žao, ali oni imaju sjajnog trenera koji ima svoje ideje" kazao je dobacivši sa smiješkom "pa da se i ja zagrlim s Mourinhom, a ne samo Kruno Jurčić"

Foto: Igor Soban/pixsell

Novinarskoj konferenciji na maksimirskom stadionu prisustvovao je i kapetan Josip Mišić.

"Privilegija je što ovako kasno startamo u Europi. To moramo zahvaliti prijašnjim generacijama, ali i nama prošle godine jer nismo bili prvaci, bili smo drugi, pa smo ušli u Europsku ligu," kazao je Mišić sa smiješkom.

"Pobjeda u Splitu nam je olakšala, imamo dosta igrača koji nisu igrali europske utakmice. No, shvatili su gdje su i u kojem klubu igraju, siguran sam da neće imati tremu," dodao je.

Za Fener je do ovoga ljeta branio bivši igrač Dinama i vratar hrvatske vrste Dominik Livaković. Mišić je otkrio jesu li se čuli.

"Nismo se čuli, bilo je premalo vremena," dodao je.

Mišić je jedan od rijetkih igrača koji je ostao u klubu.

"Znali smo da neće biti lako, bilo je puno novih igrača i nepoznanica. No, imali smo dobre pripreme, a u sedam utakmica u prvenstvu smo bili dobri. Nije lako dobiti tri gostujuća derbija. Dobro smo si kliknuli, imamo spoj mladosti i iskustva što je dobitna kombinacija i siguran sam kako ćemo još napredovati".

Foto: Igor Soban/pixsell

Mišić je istaknuo kako bi "pobjeda olakšala put prema idućim utakmicama."

"Moramo biti spremni na sve utakmice. Očekuje nas jaka momčad, morat ćemo biti na maksimumu kako bi osvojili tri boda. Gledao sam utakmicu protiv Benfice, večeras ćemo imati analizu. Imaju sjajne pojedince i morat ćemo pripaziti."

Otkrio je i koja su njegova europska očekivanja od "Modrih" ove sezone.

"Možda protivnici nisu atraktivniji, ali nitko ovdje nije slučajno. Ne mogu reći da smo protiv nekoga favoriti, to će biti 50-50 utakmice. I nas se nešto pita, siguran sam kako ćemo skupljati bodove," kazao je.

