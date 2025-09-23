Rudeš se oglasio: 'Drago nam je da Dinamo nije za ovakav netransparentan ZNS'

NK Rudeš se oglasio o izboru novog predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza dan nakon što se o istoj temi oglasio Dinamo i objavio da ne podržava rad ZNS-a.

"GNK Dinamo nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada Zagrebačkog nogometnog saveza. Posljedično, ne podržava ni njegovo sadašnje vodstvo. Posljednja sjednica Izvršnog Odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati."

"Takav se rad ne temelji na općem nogometnom dobru već se vodi osobnim i selektivnim interesima. Naš klub je uvijek bio i ostat će u prijateljskim odnosima sa svim klubovima zagrebačke županije kao i cijele domovine. Zajedno s njima želimo graditi bolje, transparentnije i odgovornije nogometne institucije u interesu hrvatskog nogometa i hrvatskog društva u cjelini", objavio je Dinamo, a iz Rudeša su se nakon toga oglasili priopćenjem kojega prenosimo u cijelosti.

"Dragi Rudešani, Zagrepčani i svi ljubitelji najljepšeg sporta na svijetu,

NK Rudeš je, u želji unapređenja i konkurentnosti u izboru ljudi koji vode zagrebački nogomet, u više navrata unatrag dva tjedna upozoravao kako se pokušavaju provesti izbori za predsjednika ZNS-a koji su sve samo ne pošteni i zakoniti.

Način na koji je određen datum izborne sjednice, pod točkom “različito”, vrijeme od 15-ak dana u kojem bi se sve trebalo dogoditi i način prikupljanja podrške od strane dosadašnjeg predsjednika, sredstvima saveza i u prostorijama ZNS-a te omalovažavanje svih onih koji su se usudili predlagati drugog kandidata, medijsko favoriziranje starog, a opet novog predsjednika, kroz prozirne medijske članke, izravno i najviše govori o osobama koje ZNS-om upravljaju već dulje vrijeme.

Zbog odgovornosti prema djeci i roditeljima koji brane i promiču boje NK Rudeša, zbog svih sportskih djelatnika zagrebačkog nogometa, ali prije svega zbog svih drugih zagrebačkih klubova koji su u velikom broju dali podršku kandidatu predloženom od strane NK Rudeša, odnosno našem zajedničkom kandidatu, obavještavamo vas kako u ovakvim izborima nećemo i ne želimo sudjelovati.

Vaša potpora i želja za boljim upravljanjem zagrebačkim nogometom odgođena je do trenutka kada će priliku za pobjedu na izborima dobiti onaj kandidat koji je najstručniji, najbolji i kojeg u poštenim izborima izabere većina.

Zahvaljujemo stoga zagrebačkim klubovima koji su dali podršku našem kandidatu, bit ćemo im sportski prijatelj i potpora kada god budu trebali; sigurni smo isto tako da će, vodeći se interesima svojih klubova kao i zagrebačkog nogometa, donijeti ispravnu odluku o sudjelovanju ili nesudjelovanju u svemu ovom. Još jednom vam veliko hvala i nadalje ćemo zajednički nastupati u jačanju zagrebačkog nogometa.

Budućnost naših klubova i naše djece vrijedi više od pet lopti, dviju mreža i nekoliko kvadrata umjetne trave, jer svi mi koji vodimo klubove znamo koliko novca i energije sami ulažemo. Znali smo da današnji Dinamo nije za ovakav netransparentan ZNS i drago nam je da su to i javno rekli.

Sve nepravilnosti i nezakonitosti u radu sadašnjeg vodstva ZNS-a usmjerene prvenstveno ponovnom izboru istog vodstva, a ne provođenju poštenih i zakonitih izbora, prijavljene su nadležnim tijelima kaznenog progona. U nadi boljeg i poštenijeg ZNS-a sve vas sportski i odlučno pozdravlja,

NK Rudeš", objavio je Rudeš.

