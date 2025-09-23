Hrvatski stručnjaci razbili Trumpov mit o paracetamolu i autizmu: 'To je štetno'

BEZ DOKAZA /

Je li sigurno piti paracetamol u trudnoći? Pitaju se danas žene u cijelom svijetu, nakon što je Donald Trump bombastično objavio da to može uzrokovati autizam. Bez novih dokaza, bez da je to nesumnjivo potvrdilo ijedno istraživnje: pozvao je trudnice da ne piju paracetamol. I još jednom ponovio tvrdnje o povezanosti autizma i cijepljenja koje nitko nikad nije dokazao. Znanstvenici u cijelom svijetu su zgroženi, kažu da Trump ugrožava zdravlje žena i djece, da bez osnove reciklira stare mitove i daje opasne savjete.

Donald Trump stvarno ne želi da uzimate Tylenol, odnosno paracetamol. Siguran je da je njegovo korištenje kod trudnica povezano s autizmom, iako nije siguran kako se točno izgovara.

Uznemirujuće, neutemeljene na pouzdanim podacima, opasne, antiznanstvene, neodgovorne - ovako danas Trumpove tvrdnje opisuju farmakolozi, liječnici, udruge koje se bave autizmom.

"Izjava o povezanosti paracetamola, odnosno Tylenola, kako je registriran u SAD-u, i autizma u djece čije su majke u trudnoći uzimale taj lijek ne počivaju na nikakvim znanstvenim dokazama", kaže farmakolog Igor Francetić.

To potvrđuju različite studije, a najveća među njima je jedna švedska koja je analizirala dva i pol milijuna trudnoća.

"Čini se da je Trumpova administracija pogrešno protumačila dostupne dokaze. Nismo pronašli dokaza za tvrdnju da paracetamol tijekom trudnoće uzrokuje autizam. Mislim da je to alarmantna poruka i loše prenesena poruka", kaže Viktor Ahlqvist, voditelj švedske studije.

Zbog svega je reagirala i Europska agencija za lijekove, koja tvrdi da trudnice mogu uzimati paracetamol. Više doznajte u prilogu.