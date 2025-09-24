Nije za one slabog srca: Prastari toranj digli 14 metara u zrak da naprave temelje za još veću mrcinu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PODHVAT BEZ PRESEDANA /

Srednjovjekovni crkveni toranj star 700 godina londonski su arhitekti i građevinari uspješno podignuli 14 metara iznad tla u sklopu velikoga građevinskog projekta u londonskom Cityju.

Toranj crkve Svih Svetih postavljen je na čvrste visoke stupove u sklopu građevinskog pothvata bez presedana koji investitori s ponosom nazivaju "dosad neviđenim inženjerskim pothvatom".

Toranj je podignut iznad iskopa površine 5574 četvorna metra u sklopu preuređenja prostora na adresi Fenchurch Street 50.

U utorak je najprije uklonjeno više od 125.000 tona zemlje ispod tornja da bi se napravilo dovoljno prostora za gradnju poslovnog tornja površine 60 387 četvornih metara.

Nakon završetka gradnje podzemnih etaža srednjovjekovni će se toranj vratiti na svoje prvobitno mjesto. Ondje će biti i nov zeleni javni prostor na kojemu će biti i crkva Svih Svetih. Radovi bi trebali biti dovršeni 2028.

Zamjenik gradonačelnika Londona za poslovanje i rast, Howard Dawber, koji je prisustvovao događaju rekao je da je "50 Fenchurch Street izniman projekt" te da je "oduševljen što prisustvuje jedinstvenom događaju koji bi se mogao nazvati građevinskom prekretnicom kada su posrijedi novi projekt i zgrada od 36 katova".

Nova bi zgrada trebala postati jedan od nebodera s najnižom emisijom ugljika i najvećom biološkom raznolikošću u Velikoj Britaniji, stoji objavi na internetskim stranicama investitora.