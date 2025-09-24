Kineski proizvođači automobila prodajom u Europi nadmašili europske divove

Kineski proizvođači automobila u Europi u kolovozu su prodali više vozila nego Renault i Audi, zahvaljujući ponajprije snažnom rastu prodaje plug-in hibrida, pokazali su podaci kompanije JATO Dynamics.

U kolovozu su kineski proizvođači europskim kupcima prodali više od 43.500 vozila, što je skok od 121 posto na godišnjoj razini. Audi je Europljanima u kolovozu prodao 41.300 vozila, a Renault 37.800. Prodaja plug‑in hibrida poskočila je u kolovozu u 28 članica Europske unije za 59 posto, na gotovo 84.000 vozila.

Oko 13 posto tih vozila, njih 11.000, bili su kineski modeli. Kineske kompanije povećale su tako prodaju za čak 14 puta na godišnjoj razini, izračunali su analitičari JATO Dynamicsa. Prodaja baterijskih električnih vozila u Europi poskočila je pak za 27 posto, nadmašivši ukupni tržišni rast od pet posto.

"U kolovozu je potražnja za baterijskim električnim vozilima bila snažna, no 27‑postotni rast manje je značajan nego što se čini na prvi pogled kad se uzme u obzir koliko se snažno ta vozila promoviraju", izjavio je analitičar kompanije JATO Dynamics Felipe Munoz.

Najpopularniji model baterijskog električnog vozila u Europi i u kolovozu je bio Teslin Model Y, iako mu je prodaja, čak i u uvjetima snažnog rasta ukupne prodaje baterijskih vozila, potonula za 37 posto u odnosu na isti lanjski mjesec. Tržišni udio kineskih proizvođača, među kojima su i BYD te Chery, u Europskoj uniji iznosio je 5,5 posto, i bio je najveći otkad se prate podaci, usprkos visokim nametima na uvoz kineskih automobila u EU.

Dodatne carine Kini

Europska komisija uvela je u listopadu prošle godine dodatne carine na uvoz električnih vozila iz Kine, zbog, kako je navela "nepoštenih subvencija" proizvođačima. Carine na uvoz električnih automobila proizvedenih u Kini kreću se u rasponu od 7,8 do 35,3 posto, a na snazi bi trebale ostati do raspuštanja sadašnjeg saziva Europskog parlamenta u 2029.

Najviše carinske stope predviđene su za električna vozila na baterije. U odgovor na te namete kineski proizvođači automobila intenzivirali su izvoz plug‑ih hibrida i hibridnih električnih vozila u Europu, a planiraju i veći broj modela namijenjenih europskom tržištu proizvoditi u Europi.

Krajem prošle godine BYD je najavio da će započeti s prodajom plug-in hibrida u Europi, a početkom rujna taj je kineski div najavio da će od 2028. sva električna vozila namijenjena prodaji na europskom tržištu proizvoditi u Europi. Plug-in hibridi, koje pokreće kombinacija goriva i električne energije, sve su popularniji kao povoljna opcija koja premošćuje jaz između automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem i potpuno električnih vozila.

