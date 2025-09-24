Nemogući prizori u srcu grada: Pred kotačima se otvorila zemlja, ostao je na rubu provalije

Urušio se dio ceste ispred bolnice Vajira u glavnom tajlandskom gradu Bangkoku. Urušavanje je stvorilo krater širine oko 30 x 30 metara i dubine do 50 metara, koji se nastavlja širiti ispred bolnice i prema policijskoj postaji Samse, javlja Bangkok Times.

Četiri obližnje zgrade već su oštećene. Nema izvještaja o ozlijeđenima. Dva električna stupa pala su u rupu, zajedno s tri vozila -dva policijska vozila za vuču iz postaje Samsen i jednim privatnim automobilom.

Promet je na tom području zatvoren iz sigurnosnih razloga. Ambulantne usluge u državnoj bolnici su obustavljene, a oko 3500 pacijenata evakuirano je iz obližnjih zgrada. Početno izvješće govori da bolničke zgrade nisu oštećene.

Stanari obližnjih stanova također su dobili upute za evakuaciju. Dva električna stupa i policijsko vozilo pali su u rupu nakon urušavanja. Vlasti nisu objavile uzrok urušavanja. Guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt i tim dužnosnika pregledavali su mjesto događaja.

Nema struje ni vode

Sittipunt je kasnije izjavio da se urušavanje dogodilo iznad podzemne željezničke stanice, točnije na spoju između tunela i stanice. "Tlo je završilo u tunelu, uzrokujući urušavanje okolnih struktura i pucanje velike vodovodne cijevi", rekao je guverner.

Vlasti su isključile vodu i struju kako bi kontrolirale situaciju i spriječile daljnje rizike. Druge naređene hitne mjere uključivale su procjenu sigurnosti okolnih zgrada, praćenje kretanja tla i upravljanje prometom u tom području.

Državna bolnica obustavila je ambulantne usluge na dva dana. Stacionarne usluge ostale su u funkciji. "Druge bolnice pod upravom Bangkoka bit će dostupne za ambulantne slučajeve tijekom tog razdoblja", priopćio je guverner.

