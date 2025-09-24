Incident blizu ruske enklave: Vojni zrakoplov španjolskog ministarstva naišao na ozbiljne smetnje

Zrakoplov španjolske ministrice obrane pretrpio je GPS "smetnju" na putu za Litvu, prema španjolskim dužnosnicima, javlja Sky News.

Vojni zrakoplov letio je u blizini ruske enklave Kalinjingrad u srijedu ujutro kada se, prema izvješćima, dogodio incident. Na letu je bila ministrica obrane Margarita Robles (68) koja tu dužnost obnaša od 2018. godine.

Prema rasporedu, Robles je trebala održati bilateralni sastanak sa svojom litvanskom kolegicom Dovile Sakaliene tijekom posjeta zračnoj bazi Šiauliai u srijedu. U zrakoplovu je bila i rodbina španjolskih zrakoplovaca koji sudjeluju u novoj NATO-voj misiji zračne obrane na istočnom krilu Europe.

Misija je pokrenuta početkom ovog mjeseca nakon što je Poljska oborila dronove koji su prekršili njezin zračni prostor. Španjolski kontingent prošlog je prošlog tjedna presreo osam ruskih zrakoplova koji su djelovali nad Baltičkim morem, priopćilo je španjolsko ministarstvo obrane.

Zapovjednik u španjolskom zrakoplovu izjavio je da su takvi incidenti uobičajeni prilikom letenja u blizini Kalinjingrada, i za civilne i za vojne zrakoplove – a za navigaciju se također mogu koristiti i vojni sateliti.

Robles je u lipnju je izjavila da je Španjolska "apsolutno predana" NATO-u i Europskoj uniji.

Zatim je u kolovozu ministrica izjavila da će Španjolska raditi na "osnaživanju" europskog projekta borbenih zrakoplova, poznatog kao FCAS. To je uslijedilo nakon što je Španjolska objavila da više ne razmatra mogućnost kupnje američkih borbenih zrakoplova F-35 te da će svoje obrambene izdatke preusmjeriti na kupnju opreme proizvedene u Europi.

Krajem kolovoza, zrakoplov koji je prevozio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen doživio je ometanje GPS signala zbog sumnje na rusku intervenciju, priopćio je glasnogovornik EU-a za Sky News.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati