Kremlj odgovorio na Trumpov nagli zaokret oko Ukrajine: 'Dinamika na bojišnici je očita'

Kremlj je u srijedu odbacio izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojoj je Rusiju opisao kao "papirnatog tigra" te poručio da predsjednik Vladimir Putin cijeni njegove napore u rješavanju sukoba u Ukrajini, javlja Reuters.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija medvjed, a ne tigar, te da "ne postoji nešto poput papirnatog medvjeda".

Trump je u utorak izjavio da vjeruje kako Ukrajina može povratiti sav teritorij koji je Rusija zauzela te da Kijev treba djelovati sada, dok se Moskva suočava s "velikim" ekonomskim problemima. Njegovi komentari označili su iznenadnu i naglašenu retoričku promjenu u korist Ukrajine.

Peskov je, odgovarajući na Trumpove izjave u radijskom intervjuu, rekao da ruska vojska napreduje u Ukrajini i da je dinamika na bojišnici očita. Dodao je da je stabilnost ruske ekonomije zajamčena.

'Papirnati tigar'

Podsjetimo, Trump je sinoć u svojoj objavi na Truth Socialu ustvrdio da Ukrajina može vratiti sav teritorij koji joj je Rusija uzela. Objavio ju je nekoliko sati nakon sastanka sa Volodimirom Zelenskim na marginama Opće skupštine UN-a.

"Mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji boriti se i osvojiti cijelu Ukrajinu natrag u njezinu izvornom obliku. S vremenom, strpljenjem i financijskom podrškom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat započeo vrlo su dobra opcija", napisao je Trump.

Ustvrdio je da su ruski predsjednik Vladimir Putin i Rusija "u velikim ekonomskim problemima". "Rusija se besciljno bori već tri i pol godine, u ratu u kojem bi pravoj vojnoj sili trebalo manje od tjedan dana da pobijedi. To ne ide na čast Rusiji. Zapravo, zbog toga izgledaju kao ‘papirnati tigar‘.

Kada ljudi koji žive u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa s ovim ratom, činjenicu da im je gotovo nemoguće nabaviti benzin kroz duge redove koji se stvaraju, i sve ostale stvari koje se događaju u njihovu ratnom gospodarstvu, gdje se većina njihova novca troši na borbu protiv Ukrajine, koja ima Veliki Duh i koja se samo poboljšava, Ukrajina će moći vratiti svoj teritorij u njezinu izvornom obliku i, tko zna, možda čak i dalje od toga! Putin i Rusija su u velikim ekonomskim problemima." Trump je zaključio kako je "ovo vrijeme da Ukrajina djeluje".

