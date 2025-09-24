Stručnjak za promet Matija Bračić o incidentima u Oslu i Kopenhagenu

ZATVORENE ZRAČNE LUKE /

Danska i Norveška sinoć su bile primorane na 4 sata zatvoriti svoje najveće zračne luke u Oslu i Kopenhagenu zbog nepoznatih dronova koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju. Letovi su otkazani što je utjecalo na planove gotovo 20 tisuća putnika. Danska policija je izvijestila kako su u neposrednoj blizini zračne luke Kopenhagen uočena 2 ili 3 drona.

Sličan incident dogodio se istodobno u Oslu gdje je također uočena letjelica kraj zračne luke. NATO nije isključio mogućnost da iza svega stoji Rusija.

Iz Moskve pak odbacuju povezanost. Ruski veleposlanik u Danskoj kaže kako je jasno da netko ovakvim akcijama želi uvući NATO u vojni sukob s Rusijom.

Na pitanje razmatraju li hibridni scenarij s obzirom na ono što se upravo dogodilo Jens Jespersen, stariji inspektor policije u Kopenhagenu kaže:

"Bilo bi neodgovorno isključiti takvu mogućnost. Ne mogu sa sigurnošću reći da se o tome radi, ali isto tako ne mogu isključiti ni opciju da su stigli s jednog ili više brodova koji se nalaze u zaljevu ili u Baltičkom moru. To je jedna od opcija koju trenutno razmatramo"

Incidente u nordijskim zračnim lukama analizirao je Boris Mišević koji je razgovarao s Matijom Bračićem s fakulteta prometnih znanosti. Cijeli razgovor pogledajte u videu