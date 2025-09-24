Izračunali smo koliko vas mjesečno košta pas u Hrvatskoj

TROŠKOVNIK DLAKAVCA /

Njemački ovčari, setteri, ptičari i miješanci – parkovi diljem Zagreba danas su bili puni pasa, čak i po kiši. Hrvatska se nalazi na 10. mjestu u svijetu po broju pasa u odnosu na broj stanovnika, a ljubimaca je više od pola milijuna. Među njima je i Nora, desetogodišnja kujica koja je članica jedne zagrebačke obitelji.

"Trošim 60 eura. Ovisno koju hranu uzimam, ako je antialergijska, ako nije. Hrana je dosta skupa, i igračke koje se često potrgaju. Stvari koje psu nužno i ne trebaju, ali mi volimo njima to priuštiti", kaže Šimun iz Zagreba.

I dok je Nora relativno jednostavna za održavanje, pomeranac jedne gledateljice Direkta zahtijeva veće troškove. Samo kupanje i šišanje koštaju oko 60 eura, suha hrana 50 eura, a poslastice i igračke dodatnih 40 eura. Prehlade i viroze u veterinarskoj ordinaciji koštaju oko 100 eura, dok se za šampone i četke u tom mjesecu dodaje još oko 15 eura. Ukupno, mjesečni trošak pomeranca iznosi oko 265 eura.

"Većina tih troškova u prvih par mjeseci su otprilike od 100 do 150 eura. I to je tako prve godine, druge nastavljamo s cijepljenjem za bjesnoću i zarazne bolesti i to je otprilike oko nekakvih 60ak eura", kaže veterinar Saša Dujanović.

Kasnije slijedi i kastracija – za mužjake između 100 i 120 eura, a za ženke oko 150 eura. No, nepredvidivi troškovi također su česti. "Prvi pregled košta otprilike oko 30 eura, ako se rade neke pretrage, to naravno poskupljuje, sve ovisi naravno i o vremenu kad dolazite. Takve se stvari vrlo često nažalost događaju vikendom, po noći i tako dalje, i to znatno poskupljuje. Preko 100 eura je taj nekakav primarni pregled", dodaje Dujanović.

Ako imate sreće takvo što čekat će vas možda jednom, dvaput godišnje. Ali uređivanje pasa, nešto češće. Vesna u svom salonu dnevno ošiša i sredi 10 do 15 pasa. I to svih veličina. Više doznajte u priči Rikarda Stojkovskog.