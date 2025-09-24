Nestvarne scene iz Šibenika: Bujice, izbijeni šahtovi, potopljeni podrumi! 'Ljudi zovu u panici'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I JOŠ NIJE KRAJ... /

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim pljuskom pogodilo je u srijedu ujutro priobalni dio Šibensko-kninske županije izazvavši probleme u prometu, a osim cesta potopljeni su i podrumi zbog čega su vatrogasci zatrpani pozivima građana ali izlaze samo na hitne intervencije.

Zbog jake kiše i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom između Pirovca i Vodica te lokalnim cestom Tribunj-Ivinj.

Promet je zbog jake kiše, pojave bujica i izbijenih šahtova otežan i gradskim prometnicama u Šibeniku, u problemu su i vozači na području Tribunja i Sovlja, gdje je prema procjenama Šibenik Meteo tima pala najveća količina kiša i do 150 litara po četvornom metru.

'Ljudi zovu u panici'

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić očekuje da će aktualna situacija nastaviti tijekom cijelog dana.

Osim cesta, potopljeni su i podrumi, niži dijelovi obiteljskih kuća.

Prema riječima dežurnog operatera Županijskog centra 112 ljudi zovu u panici, traže da im se ispumpavaju dvorišta i podrumi, ali vatrogasci izlaze samo na hitne intervencije.

"Vatrogasci ne mogu raditi ništa tamo gdje poplava nije prešla 15 centimetara jer nemaju adekvatnu opremu", ističu u Centru 112 smještenom u šibenskoj Mandalini, gdje također, kako navode, ima vode na cestama.

'Moramo pričekati da se vrijeme malo smiri'

Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić ističe kako su vatrogasci na terenu. Dosad su imali deset ispumpavanja u Vodicama, dva ili tri u Šibeniku te po jedno u Bilicama i Skradinu.

"Ljudi zovu i kad se radi o pola centimetra kiše. To treba pokupiti s krpama. Ne možemo ispumpavati vrtove, ceste. Moramo pričekati da se vrijeme smiri, da kiša malo stane", upozorio je Dukić.