Nevrijeme poharalo Dalmaciju: Zatvoren dio magistrale, katamaranska linija u prekidu

Promjena vremena u utorak e utjecala na vrijeme na sjevernom Jadranu i dijelu zapada unutrašnjosti, a tijekom srijede njen utjecaj se postupno širi na Dalmaciju. Tijekom jutra kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatili su sjevernu i dio srednje Dalmacije, piše Dalmacija Danas.

DHMZ je u srijedu ujutro, unutar sustava MeteoAlarm, za velik dio Jadrana izdao crveni, najviši stupanj upozorenja na opasne vremenske pojave. U Dalmaciji je moguće da padne preko 90 litara kiše po kvadratnom metru.

U posljednja 24 sata najviše kiše je palo na širem zadarskom i šibenskom području. Prema dostupnim podacima, apsolutni rekorder je Krković s izmjerenih 173 litre po kvadratnom metru, a vrlo blizu je i Čista Velika s tek nešto manjom količinom – 144,8 litara. U Putičanjima je zabilježeno 134,4 litara, dok je u Falalelićima palo 76,2 litre.

Oborine su zabilježene i na otocima. Primjerice na Dugom otoku palo je 73,6 litara, u Pirovcu 71,1 litra, a na Cresu (Punta Križa) 59,4 litre. Na obali se ističu i Vodice, Magistrala s 49 litara, Veliko Rujno s 48,3 litre, te Zadar – Maraska park s 46,8 litara.

U zaleđu Šibenika i Ravnim kotarima, lokalno je palo više od 150 litara kiše po četvornom metru, što je višestruki mjesečni prosjek u samo jednom danu. Olujni oblaci ne odustaju nad područjem Tribunja pa će se već ekstremne količine oborina dodatno povećati, a zabilježene su i bujice. Intervenirati su morali i vatrogasci.

Katamaranska linija u prekidu

Zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom (DC8) između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj (LC65032). Grmljavinski oblaci počeli su se stvarati na krajnjem zapadu Kaštelanskog zaljeva što znači da kiša nije daleko od splitskog područja.

Na Jadranu puše umjereno do jako jugo, a u Splitu je dosegnut vrlo jaki prosjek od 13,2 m/s. Zbog olujnih udara juga u prekidu je katamaranska linija Split-Bol-Jelsa. Jugo će u srednjoj i južnoj Dalmaciji puhati do kraja srijede. Glavnina kiše u srednjoj i južnoj Dalmaciji se tek očekuje, a lokalno se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme.

Vrijeme će u četvrtak biti promjenjivo, iako s više sunca nego u srijedu, povremeno je i dalje moguća slaba kiša. U petak i subotu prevladavat će sunčano, a promjenjivije i svježije bit će u nedjelju.

