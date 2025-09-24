Sumnjivi tipovi 'njuškaju' stanove u Zagrebu, snimile ih kamere! Građani bijesni: 'Jedina nada...'

Na Facebooku je osvanula snimka koja je prestravila stanare u zagrebačkom Sigetu. Video prikazuje dvojicu muškaraca kako hodaju hodnicima stambene zgrade, promatraju ulazna vrata, pregledavaju štokove i osluškuju zvukove iz stanova.

Autor snimke tvrdi da je riječ o potencijalnim provalnicima i upozorava susjede na oprez. "OPREZ!! Ekipa snima za potencijalne provale. Snimljeni, prijavljeni policiji", stoji u objavi uz video na Facebooku.

"Policijski službenici nadležne VI. policijske postaje Zagreb u ponedjeljak 22. rujna u popodnevnim satima, temeljem dojave zaprimljene putem aplikacije "MUP Sigurnost i povjerenje", izašli na mjesto događaja odnosno u stambenu zgradu u Ulici Siget u Zagrebu. Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju", priopćili su iz policije za 24 sata.

Policajci su, kako se navodi, provjerili svoje baze podataka te razgovarali s kolegama i građanima, kažu da u vrijeme nastanka snimke i nekoliko dana ranije u tom području nisu zabilježene krađe niti provale.

Građani bijesni

Reakcije građana nisu izostale. Jedan komentator na Facebooku tvrdi kako je muškarac u bijeloj košulji kasnije viđen na području Travnog. Drugi izražava nepovjerenje prema institucijama i piše da "jedina nada ostaje da BBB preuzmu stvar u svoje ruke, jer od policije nema ništa".

Pojedini komentari otišli su i korak dalje, pa tako jedan korisnik ogorčeno poručuje: "Ovakve debile mi primamo u našu državu." Drugi pak, očito želeći ostaviti dojam hrabrosti, dodaje: "A kako kod mene neće doći… Joj baš bi volio, baš bi volio.“

Iako se snimka ubrzano dijeli i komentira, zasad nema potvrđenih informacija o identitetu muškaraca ni o tome jesu li doista povezani s provalama.

