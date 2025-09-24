Mještani Podstrane na nogama: 'Već 25 godina slušamo obećavanja. Nećemo više čekati'

'OĆE LI TA VERTIKALA?' /

Mještani Podstrane u blizini Splita krenuli su u prosvjed nakon 25 godina čekanja na rješenje prometnog kolapsa. Nezadovoljstvo i strpljenje zamijenili su bukom zviždaljki na 25 minuta, isto koliko godina slušaju prazna obećanja.

Umorni od gužvi i stajanja u kolonama sada traže konkretne mjere - od izrade prometne studije i hitnog uspostavljanja nadzora na raskrižjima do neovisne prometne analize od zagrebačkog Fakulteta prometnih znanosti.

'To je vertikala vlasti konačno zadnjih 30 godina postoji lokalna i županijska i državna i nema više razloga zašto se to ne bi riješilo', komentirao je Josip iz Podstrane.

Iz Hrvatskih cesta kažu da su svjesni nezadovoljstva građana te da su uložena velika sredstva u pripremu ovog projekta. No to građanima nije dovoljno. Organizator prosvjeda Luka Jovanović rekao je da je okidač ovog prosvjeda djeca koja su bila zarobljena u ovoj koloni u školskom autobusu prema školi. 'Obećaje nam župan, država, načelnici, pročelnici. Mi više nećemo čekati', rekao je Jovanović. Više pogledajte u prilogu