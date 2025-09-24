Svakog radnog dana u ljekarne Europske unije uđe više od 10 milijuna ljudi! Uoči Svjetskog dana farmaceuta, hrvatski ljekarnici traže veće priznanje. Poručuju da je njihova uloga sve važnija s obzirom na veliku dostupnost lijekova i opasnosti samo-dijagnosticiranja putem interneta i umjetne inteligencije.

O toj je temi reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala s potpredsjednikom Hrvatske ljekarničke komore Marijem Vrebčevićem.

Kako biste ocijenili stanje u hrvatskom ljekarništvu?

Stanje ću ocijeniti pozitivno, ali ima prostora za poboljšanje. Sada nas najviše muče kadrovska pitanja. Na razini Hrvatske nedostaje oko 500 magistara farmacije u ljekarnama. Događa nam se da kolege nakon završetka školovanja više odlaze na poslove koji nisu vezani za ljekarne i farmaceuta nam nedostaje.

Koliki su problemi s nestašicom ljekova?

Nestašice su postale svakodnevnica. Dio svakodnevnog posla nam je postalo traženje alternativne ljekove da bi pacijenti nastavuli s kontinuitetom terapije.

Dodatno je komplicirano s obzirom na Google, Chat GPT. Koliko često se ljudi sami dijagnosticiraju putem alata umjetne inteligencije?

Kod mlađe generacije to je postala svakodnevnica. Razvoj tehnologije nam je donio puno toga dobrog, ali istovremeno i određene izazove. Zanimljivo je proguglati o svom stanju i dobiti osnovne informacije, ali to treba validirati sa zdravstvenim djelantikom. Trudimo se pacijentima dati prave i točne informacije i pomoći njima da bolje rzaumiju što su pročitali na internetu.

Velika se bura dignula oko američkog predsjendika Donalda Trumpa koji je povezao korištenje paracetamola s pojavom autizma. Znanstvena zajednica je to demantirala. Kako vi komentirate te tvrdnje?

Paracetamol je stari, dobro prokušan i siguran lijek za upotrebu ako se koristi sukladno uputama. Naš rad se temelji na medicini zasnovanoj na dokazima i sukladno tome mislim da, pgotovo ljudi koji su na vodećim funkcijama, svoje izjave moraju prilagoditi vodećim medicinskim dokazima. Paracetamol je siguran lijek.