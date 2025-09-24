Stručnjakinja otkrila kada se trudnicama smije davati paracetamol: 'Nema povezanosti s autizmom'

U dramatičnom obraćanju u Bijeloj kući američki predsjednik Trump povezao je autizam s uzimanjem paracetamola u trudnoći. Znanstvena zajednica je burno reagirala, jer takve tvrdnje, kažu, nemaju znanstveno utemeljenje. Trump je trudnicama svejedno poručio da ne koriste lijek koji se kupuje bez recepta i koristi u slučaju glavobolje ili temperature.

Proizvođač Tylenola, popularnog analgetika na bazi paracetamola u Americi, također snažno odbacuje tvrdnje američkog predsjednika. Stručnjaci ponavljaju kako je lijek siguran za trudnice.

O ovoj problematici za RTL Danas govorila je Iva Kuliš, predsjednica Povjerenstva za sigurnost primjene lijekova HALMED te Nikola Tadić iz Saveza udruga za autizam Hrvatske.

„Dostupni dokazi ne upućuju da postoji povezanost između primjene paracetamola u trudnoći i razvoja autizma u potomka,“ poručila je Kuliš. Dodala je kako su provedene sveobuhvatne znanstvene ocjene, a sve službene preporuke o primjeni paracetamola u trudnoći ostaju nepromijenjene.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je registrirano 6.125 osoba s autizmom, no taj broj, ističe Tadić, iz godine u godinu raste. „Tema uzroka autizma ostaje otvorena i upravo zato ovakve izjave, pogotovo kad dolaze od svjetskih lidera, izuzetno su zapaljive,“ upozorio je.

Nuspojave i sigurnost paracetamola

Govoreći o sigurnosti lijeka, dr. Kuliš je istaknula kako svi lijekovi, pa tako i paracetamol, mogu imati nuspojave, no one se ne moraju pojaviti kod svih pacijenata. Najčešće nuspojave uključuju alergijske reakcije poput svrbeža, crvenila, urtikarije i omaglice. Budući da se radi o lijeku za kratkotrajna, akutna stanja, nuspojave uglavnom prolaze nakon prestanka primjene.

Paracetamol se smije davati trudnicama kada za to postoji medicinska potreba, u najnižoj djelotvornoj dozi i tijekom najkraćeg mogućeg vremena. „On ima povoljniji sigurnosni profil u odnosu na neke druge analgetike,“ naglasila je Kuliš.

Nikola Tadić podsjetio je kako su slične neutemeljene teorije u prošlosti ostavile teške posljedice. „Prije nekoliko desetljeća širila se ideja da autizam uzrokuju emocionalno hladne majke. To je prouzročilo golem pritisak na obitelji, a nije donijelo nikakvo rješenje,“ rekao je.

Savez udruga za autizam Hrvatske, dodao je Tadić, uvijek se zalaže za znanstveno utemeljen pristup i međusektorsku suradnju. „Autizam se ne može riješiti velikim novcem ili jednim lijekom. Potrebno je da se svi resori i stručnjaci uključe – od najranije dobi kada se primijete prvi znakovi, pa sve do odrasle dobi,“ poručio je.

Za kraj, dr. Kuliš se obratila budućim majkama: „Paracetamol se u trudnoći smije primjenjivati u skladu sa službenim preporukama. Za sva stanja koja su intenzivnija ili traju dulje od blagih bolova, trudnice se trebaju obratiti liječniku.“