Zašto su dronovi iznad zračnih luka ozbiljna stvar? Stručnjak: 'Dovoljna je prijetnja'

Danska i Norveška sinoć su bile primorane na 4 sata zatvoriti svoje najveće zračne luke u Oslu i Kopenhagenu zbog nepoznatih dronova koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju. Letovi su otkazani što je utjecalo na planove gotovo 20 tisuća putnika. Danska policija je izvijestila kako su u neposrednoj blizini zračne luke Kopenhagen uočena 2 ili 3 drona.

Sličan incident dogodio se istodobno u Oslu gdje je također uočena letjelica kraj zračne luke. NATO nije isključio mogućnost da iza svega stoji Rusija.

Foto: Rtl Danas

Iz Moskve pak odbacuju povezanost. Ruski veleposlanik u Danskoj kaže kako je jasno da netko ovakvim akcijama želi uvući NATO u vojni sukob s Rusijom.

Na pitanje razmatraju li hibridni scenarij s obzirom na ono što se upravo dogodilo Jens Jespersen, stariji inspektor policije u Kopenhagenu kaže:

"Bilo bi neodgovorno isključiti takvu mogućnost. Ne mogu sa sigurnošću reći da se o tome radi, ali isto tako ne mogu isključiti ni opciju da su stigli s jednog ili više brodova koji se nalaze u zaljevu ili u Baltičkom moru. To je jedna od opcija koju trenutno razmatramo"

Foto: Dron Oslo Kopengahen

Incidente u nordijskim zračnim lukama analizirao je Boris Mišević koji je razgovarao s Matijom Bračićem s fakulteta prometnih znanosti

Foto: Rtl Danas

Zašto je danska premijerka bez obzira na to što nije došlo do neke interakcije, nazvala to jednim od najtežih napada na dansku kritičnu infrastrukturu?

Ono što bih želio istaknuti ako govorimo s aspekta zračnoga prometa, sva djela nezakonitog ometanja ne uključuju konkretno udarac ili oštećenje ili sabotažu, već uključuju i pojedine prijetnje. Tako da i prijetnja u ovome kontekstu ulazi u djelo nezakonitog ometanja i možemo je nazvati kao kritično djelo na kritičnu infrastrukturu

Imaju li zračne luke način da se obrane od dronova ili je to tek neka budućnost biznisa i industrije?

Trenutno imamo jedan robusni mehanizam koji uključuje ne samo zračne luke, imamo i kontrolu leta i određene vladine agencije, MUP koje ima ingerencije na određenim dijelovima primjerice - djelovanje s antidron puškama. Ono što jest činjenica zapravo mi trenutačno se oslanjamo na nekakvu vizualnu detekciju i imamo ili operatera zračne luke ili kontrolora leta koji detektira taj naš dron i imamo nekakvu videodetekciju ili neke nove tehnologije koje se razvijaju - primjerice antidron sustav gdje možemo putem frekvencije detektirati komunikaciju između daljinskog upravljača našega udaljenoga pilota i drona i na taj način detektirati dron u prostoru

Kako vam se čini ova priča, jeli ona drži vodu ili da je šala? Meni se ne čini kao šala...

Sve indikcije pokazuju da je to djelo nezakonitog ometanja. Treba pričekati potvrdu od policije da zaista vidimo da nije došlo do primjerice nekakve greške nenamjernog ulaska i to onda zapravo ne ulazimo u djelo nezakonitog ometanja