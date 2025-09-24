Ivan je sretan što je živ, supruga se prisjetila traumatične scene: 'Bio je to težak infarkt'

Dok mu je supruga na pregledu, Ivan Kolarac sve nadgleda. Oboje znaju zašto je prevencija važna. "Uh, prije 27 godina - infarkt! Ali evo još sam živ", kaže nam gospodin Kolarac. Tog trenutka njegova se supruga dobro sjeća.

"Veli meni nije dobro, otvaraj prozore! Ujutro obavezno ideš odmah kod doktorice. I on je došao i konstatirali su mu infarkt. I to dosta težak. Ali eto."

Uoči Svjetskog dana srca održala se javnozdravstvena akcija. S građanima je mjerila tlak, razinu šećera iz krvi te kolesterol i ministrica zdravstva.

"Mrzim vaditi krv iz prsta! Iz vene mogu, iz prsta ne mogu", kaže nam ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Prema podacima HZJZ-a, kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj. Od njih je 2023. godine umrlo 20.341 ljudi, što čini 39,8 % od ukupno umrlih. Više je umrlih žena – 44,1 % ili 11.409, dok je 35,4 % muškaraca, odnosno 8.932.

