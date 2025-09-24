ŠOKANTNE BROJKE /

Ivan je sretan što je živ, supruga se prisjetila traumatične scene: 'Bio je to težak infarkt'

Prošle godine je u Hrvatskoj od bolesti srca umrlo više od 20 tisuća ljudi što je gotovo polovica ukupne smrtnosti. Svjetski dan srca pravi je povod za podsjetnik - da živimo zdravije

24.9.2025.
9:08
Leona Šiljeg
Rtl Danas
Dok mu je supruga na pregledu, Ivan Kolarac sve nadgleda. Oboje znaju zašto je prevencija važna. "Uh, prije 27 godina - infarkt! Ali evo još sam živ", kaže nam gospodin Kolarac. Tog trenutka njegova se supruga dobro sjeća.

"Veli meni nije dobro, otvaraj prozore! Ujutro obavezno ideš odmah kod doktorice. I on je došao i konstatirali su mu infarkt. I to dosta težak. Ali eto."

Uoči Svjetskog dana srca održala se javnozdravstvena akcija. S građanima je mjerila tlak, razinu šećera iz krvi te kolesterol i ministrica zdravstva.

"Mrzim vaditi krv iz prsta! Iz vene mogu, iz prsta ne mogu", kaže nam ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Ivan je sretan što je živ, supruga se prisjetila traumatične scene: 'Bio je to težak infarkt'
Foto: Rtl Danas

Prema podacima HZJZ-a, kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Hrvatskoj. Od njih je 2023. godine umrlo 20.341 ljudi, što čini 39,8 % od ukupno umrlih. Više je umrlih žena – 44,1 % ili 11.409, dok je 35,4 % muškaraca, odnosno 8.932.

Cijelu priču pogledajte u video prilogu RTL-a Danas.

Ivan je sretan što je živ, supruga se prisjetila traumatične scene: 'Bio je to težak infarkt'