Čestitke svima, Hrvatska je prvak Europe: Mladi Hrvati najkasnije odlaze od kuće

TKO JE KRIV? /

Čestitke svima, Hrvatska je prvak Europe. Nigdje na cijelom kontinentu, od Finske sve do Grčke, ni u jednoj od 26 drugih članica EU, mladi ne ostaju kod roditelja, dulje nego Hrvati. I da, možda to ima malo veze s tim što su mame svoje sinove naučile da im one peru veš i spremaju šnicle, možda ima malo veze s time što su ovdje djeca vezanija uz roditelje, ali ima itekako puno veze s time što nam je hrana skuplja nego u Njemačkoj, ali su plaće točno upola manje. Eto zato Nijemci sele od doma s 24, a mladi Hrvati tek u nježnoj dobi od 31 godine. Više pogledajte u prilogu