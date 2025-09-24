Ekspert iz 'Braka na prvu' o Kristini i Marku: 'Ne znam hoće li pasti prsten ili beba'

Marko i Kristina iz 'Braka na prvu' zaljubili su se tijekom showa, a mnogi pratitelji i dalje se pitaju jesu li i danas zajedno. Ekspert Matej Sakoman odgovorio je na to pitanje pratiteljima na društvenim mrežama te podijelio fotografiju na kojoj pozira s Kristinom.

"Toliko ljudi me pita...DA. Marko i Tina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten, zaruke, brak, bebe. To je njihova stvar, ali Marko i Tina su zajedno. Kao i u svemu odluka će morati jednom 'DA ili NE'", započeo je Matej.

'Mozak je najmoćnija tehnologija'

"To je isto psihologija. Donošenje odluka. DA. Čovjek može pričati s drugim ljudima, ali i s vlastitim mozgom koji ima 86 bilijuna super računala. Vaš mozak je najmoćnija tehnologija u čitavom kozmosu. Top 7 tema za '1 na 1': 1. Izazovi na poslu ili promjena posla 2. Ljubavne veze 3. Mentalno zdravlje i anksioznost 4. Vještine i mentorstvo 5. Patološke obiteljske situacije 6. Slomljeno srce 7. Poduzetništvo", zaključio je Matej na Facebooku.

Podsjetimo, u showu je Marko bio u 'braku' s Irmom, a Kristina s Franjom. Iako ih stručnjaci nisu spojili, Marko i Kristina zaljubili su se jedno u drugo te su i nakon showa nastavili graditi svoju ljubav.

