Evo kako smo kroz povijest prolazili protiv sadašnjih protivnika u skupini

Hrvatska nogometna reprezentacija je 11 puta igrala protiv Engleske, dok protiv Paname i Gane do sada nije odmjerila snage.

U jedanaest dosadašnjih susreta, Engleska je slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika. Posljednji put smo igrali u skupini EURO 2020. kada je "Gordi Albion" slavio sa 1-0.

Premda je engleska reprezentacija ukupno gledano uspješnija, povijest ogleda Vatrenih i Gordog Albiona pamtimo po našem slavlju u polufinalu World Cupa u Rusiji sa 2-1 nakon produžetaka, te velikom trijumfu na Wembleyju sa 3-2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj.

Englezi, koje vodi Nijemac Thomac Thuchel, su projurili kroz kvalifikacije. U osam susreta upisali su osam pobjeda s razlikom pogodaka 22-0.

Engleska vrsta nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica. Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa 100%-tnim učinkom.

Gana je imala dominantan niz u afričkim kvalifikacijama, pobijedivši u osam i izgubivši samo jednu od deset utakmica te zauzevši prvo mjesto u Skupini I. Jedini poraz upisali su od Komor (0-1), remiziravši na gostovanju kod Čada.

Do sada je četiri puta nastupila na svjetskim prvenstvima, a najbolji plasman je ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala. Ispala je od Urugvaja nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je Asamoah Gyan promašio jedanaesterac za pobjedu u posljednjim trenucima produžetaka.

Panama je u prvoj rundi CONCACAF kvalifikacija svojila prvo mjesto u skupini D sa četiri pobjede, a potom je u završnoj rundi bila prva u skupini A ispred Surinama, Gvatemale i Salvadora.

U šest susreta upisala je tri pobjede i ti remija. Momčad od 2020. vodi danski stručnjak Thomas Christiansen (52).

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1-6), Belgija (0-3) i Tunisa (1-2).

ENGLESKA

Ljestvica FIFA: 4

Nastupi na SP: 16

Najbolji plasman: svjetski prvak 1966.

GANA

Ljestvica FIFA: 72

Nastupi na SP: 4

Najbolji plasman: četvrtfinale 2010.

PANAMA

Ljestvica FIFA: 30

Nastupi na SP: 1

Najbolji plasman: skupina