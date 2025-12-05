Kuglice su se opasno poigrale sa sudbinom: Nevjerojatno ponavljanje s prethodnih Mundijala

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.

Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu. Satnica i gradovi gdje će se točno igrati bit će poznati sutra u 18 sati po našem vremenu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji.

Reprezentacije su smještene u 12 skupina po četiri momčadi, a nekoliko zanimljivih situacija se dogodilo koje kao da ponavljaju povijest.

Na SP-u 2010. u Južnoj Africi u Skupini A bili su domaćin Južna Afrika, Meksiko, Urugvaj i Francuska. Utakmicu otvaranja odigrali su 11. lipnja Južna Afrika i Meksiko, a 16 godina kasnije iste će dvije reprezentacije otvoriti i ovaj Mundijal, također 11. lipnja.

1 - The fixture between Mexico and South Africa will be the first ever to be played twice in the World Cup opening match, after 2010 match (1-1). WakaWaka. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/k5VBqFtYLM — OptaJean (@OptaJean) December 5, 2025

Ovaj put u Skupini A su uz domaćina Meksiko i Južne Afrika, još i Južna Koreja te pobjednik turnira dokvalifikacija - Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija.

Otvaranje 2010. završilo je 1:1, a kad već spominjemo taj SP to je jedini na kojem Hrvatska nije nastupila od svoje samostalnosti, a na kraju ga je osvojila Španjolska, koja je na ovom Mundijalu po mnogima glavni favorit za naslov.

Zanimljivo je i u skupini C gdje su Brazil, Maroko, Škotska i Haiti. Skupina skoro identična kao i 1998. u Francuskoj gdje su u Skupini A bili Brazil, Maroko, Škotska, ali je umjesto Haitija bila Norveška.