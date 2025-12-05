FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE ISTO? /

Kuglice su se opasno poigrale sa sudbinom: Nevjerojatno ponavljanje s prethodnih Mundijala

Kuglice su se opasno poigrale sa sudbinom: Nevjerojatno ponavljanje s prethodnih Mundijala
×
Foto: Bonnie Cash/upi/profimedia

Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu

5.12.2025.
23:29
Sportski.net
Bonnie Cash/upi/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi. 

Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. 

Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu. Satnica i gradovi gdje će se točno igrati bit će poznati sutra u 18 sati po našem vremenu. 

Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji. 

Reprezentacije su smještene u 12 skupina po četiri momčadi, a nekoliko zanimljivih situacija se dogodilo koje kao da ponavljaju povijest. 

Na SP-u 2010. u Južnoj Africi u Skupini A bili su domaćin Južna Afrika, Meksiko, Urugvaj i Francuska. Utakmicu otvaranja odigrali su 11. lipnja Južna Afrika i Meksiko, a 16 godina kasnije iste će dvije reprezentacije otvoriti i ovaj Mundijal, također 11. lipnja. 

Ovaj put u Skupini A su uz domaćina Meksiko i Južne Afrika, još i Južna Koreja te pobjednik turnira dokvalifikacija - Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija.

Otvaranje 2010. završilo je 1:1, a kad već spominjemo taj SP to je jedini na kojem Hrvatska nije nastupila od svoje samostalnosti, a na kraju ga je osvojila Španjolska, koja je na ovom Mundijalu po mnogima glavni favorit za naslov. 

Zanimljivo je i u skupini C gdje su Brazil, Maroko, Škotska i Haiti. Skupina skoro identična kao i 1998. u Francuskoj gdje su u Skupini A bili Brazil, Maroko, Škotska, ali je umjesto Haitija bila Norveška. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVE ISTO? /
Kuglice su se opasno poigrale sa sudbinom: Nevjerojatno ponavljanje s prethodnih Mundijala