Kuglice su se opasno poigrale sa sudbinom: Nevjerojatno ponavljanje s prethodnih Mundijala
Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu
Održan je ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati na ljeto 2026. godine u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
Hrvatska je smještena u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.
Vatreni turnir otvaraju protiv Engleske 17. lipnja u Torontu ili Dallasu. Satnica i gradovi gdje će se točno igrati bit će poznati sutra u 18 sati po našem vremenu.
Druga utakmica čeka nas 23. lipnja protiv Paname, a grad domaćin bit će Boston ili Toronto. Treću igramo protiv Gane 26. lipnja u New Yorku ili Philadelphiji.
Reprezentacije su smještene u 12 skupina po četiri momčadi, a nekoliko zanimljivih situacija se dogodilo koje kao da ponavljaju povijest.
Na SP-u 2010. u Južnoj Africi u Skupini A bili su domaćin Južna Afrika, Meksiko, Urugvaj i Francuska. Utakmicu otvaranja odigrali su 11. lipnja Južna Afrika i Meksiko, a 16 godina kasnije iste će dvije reprezentacije otvoriti i ovaj Mundijal, također 11. lipnja.
Ovaj put u Skupini A su uz domaćina Meksiko i Južne Afrika, još i Južna Koreja te pobjednik turnira dokvalifikacija - Češka/Irska/Danska/Sjeverna Makedonija.
Otvaranje 2010. završilo je 1:1, a kad već spominjemo taj SP to je jedini na kojem Hrvatska nije nastupila od svoje samostalnosti, a na kraju ga je osvojila Španjolska, koja je na ovom Mundijalu po mnogima glavni favorit za naslov.
Zanimljivo je i u skupini C gdje su Brazil, Maroko, Škotska i Haiti. Skupina skoro identična kao i 1998. u Francuskoj gdje su u Skupini A bili Brazil, Maroko, Škotska, ali je umjesto Haitija bila Norveška.