Mercedes, Peugeot, Range Rover, BMW i za 130 eura?! Živa istina, ali ima jedna kvaka...

Ne biste imali ništa protiv da imate vozilo u kojem su se nekoć krijumčarili migranti ili droga? E pa onda imamo pravu priču za vas. Od Mercedesa do Audija, od motora preko automobila do šlepera, ukupno 76 vozila koja su zaplijenjena kriminalcima, prodaje država. A početna je cijena za neke: svega 130 eura. Bivša vozila kriminalaca prva je vidjela naša Maja Lipovščak Gavranović, a više o autima pogledajte u prilogu