Edo i Mirna nakon incidenta kandidatima poslali jasnu poruku: 'Alkoholu nema mjesta u showu'

Drama oko alkohola u devetoj sezoni showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, ne stišava se. Treneri Edo i Mirna pronašli su polupraznu bocu vina, nakon čega je uslijedio ozbiljan razgovor s kandidatima.

''Nećemo nikoga prozivati niti upirati prstom, ali ovakvoj vrsti zabave nije mjesto u 'Životu na vagi', poručio je Edo kandidatima.

Zvone je preuzeo odgovornost...

Marija je u kameru rekla da su Zvone, Ana i Nena pili. Ana je to odmah negirala i dodala da se sve može provjeriti testom. Zvone je preuzeo odgovornost i rekao da je pio vino, istaknuvši da mu nije žao jer se opustio i zabavio. Njegov stav izazvao je reakcije, pa je Katarina komentirala da je onaj tko je priznao glup.

Mirna je na kraju podsjetila da alkohol poništava učinak treninga i da mu nema mjesta u showu.

