Stravičan sudar u Međimurju: Auto je smrskan! Od siline udara zarotirao se i udario u autobus
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na cesti Orehovica-Mala Subotica u Međimurskoj županiji malo iza 14 sati.
U sudaru dva automobila, jedno se vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus.
eMedjimurje navodi da je vozač koji je skrivio nesreću uhićen.
Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da je jedan automobil potpuno "zgužvan" i neprepoznatljiv. Potpuno je uništen, dok su na drugom automobilu i prednjem dijelu autobusa vidljiva oštećenja, ali ne u toj mjeri.
Osim policije, na terenu su i vatrogasci.
Prometnica je zatvorena te se promet odvija obilazno, a očevid u tijeku nakon kojeg će biti poznato više detalja nesreće.
