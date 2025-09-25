IMA MRTVIH /

Stravičan sudar u Međimurju: Auto je smrskan! Od siline udara zarotirao se i udario u autobus

Foto: Emedjimurje

EMedjimurje navodi da je vozač koji je skrivio nesreću uhićen. Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da je jedan automobil potpuno 'zgužvan' i neprepoznatljiv

25.9.2025.
17:08
Dunja Stanković
Emedjimurje
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na cesti Orehovica-Mala Subotica u Međimurskoj županiji malo iza 14 sati. 

U sudaru dva automobila, jedno se vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus. 

Foto: Emedjimurje
Foto: Emedjimurje
Foto: Emedjimurje

eMedjimurje navodi da je vozač koji je skrivio nesreću uhićen. 

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da je jedan automobil potpuno "zgužvan" i neprepoznatljiv. Potpuno je uništen, dok su na drugom automobilu i prednjem dijelu autobusa vidljiva oštećenja, ali ne u toj mjeri. 

Osim policije, na terenu su i vatrogasci. 

Foto: Emedjimurje
Foto: Emedjimurje

Prometnica je zatvorena te se promet odvija obilazno, a očevid u tijeku nakon kojeg će biti poznato više detalja nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama

