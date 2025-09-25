Stravičan sudar u Međimurju: Auto je smrskan! Od siline udara zarotirao se i udario u autobus

Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na cesti Orehovica-Mala Subotica u Međimurskoj županiji malo iza 14 sati.

U sudaru dva automobila, jedno se vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus.

eMedjimurje navodi da je vozač koji je skrivio nesreću uhićen.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da je jedan automobil potpuno "zgužvan" i neprepoznatljiv. Potpuno je uništen, dok su na drugom automobilu i prednjem dijelu autobusa vidljiva oštećenja, ali ne u toj mjeri.

Osim policije, na terenu su i vatrogasci.

Prometnica je zatvorena te se promet odvija obilazno, a očevid u tijeku nakon kojeg će biti poznato više detalja nesreće.

