Detalji pretrage doma osumnjičenog za ubojstvo u Sl. Brodu: Pronađen arsenal oružja i droge

Danas na ispitivanje priveden 33-godišnjak osumnjičen za ubojstvo Zorana Grgića (61). Sinoć je ispitan na policiji, a branio se šutnjom. Policija je objavila i detalje pretrage doma i prostorija osumnjičenog pri čemu je pronađena veća količina droge marihuane, oprema za uzgoj biljaka indijske konoplje te veća količina oružja odnosno minsko-eksplozivnog sredstva.

"U vezi događaja od 23. rujna u Šušnjevcima, proveden je očevid na mjestu događaja. Osumnjičeni 33-godišnjak je ubrzo uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 110 Kaznenog zakona, a nakon toga i dvije osobe u dobi od 25 i 39. Kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja da je 33-godišnjak, oko 18 sati, na kolniku ceste, vozilom udario u vozilo 61-godišnjaka nakon čega je u istoga ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja uslijed čega je preminuo", piše PU brodsko-posavska.

Ističu da se privedeni 25-godišnjak i 39-godišnjak ne dovode u vezu sa počinjenjem ubojstva te su pušteni na slobodu.

"U sklopu kriminalističkog istraživanja, a temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu, obavljene su pretrage na nekoliko lokacija na kojima bi se mogli pronaći tragovi ili predmeti vezani uz počinjenje kaznenog djela. Dakle, pretražen je dom i prostorije koje koristi osumnjičeni, a kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 13957,85 grama droge marihuane, 6 biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka.

Osumnjičeni 33-godišnjak je sinoć uz kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva i kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

Nadalje, pretragom na drugoj lokaciji, pronađeno je i oduzeto 7,7 kilograma droge marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorućeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka", javlja policija.

