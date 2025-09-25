Tko je kriv za širenje bolesti? Plenković komentirao 'specijalni rat' pa najavio veliki sastanak

PREMIJER O PENAVI /

Nastavljaju se političke prepirke zbog afričke svinjske kuge, odnosno tko je kriv za širenje bolesti. Domovinski pokret implicira da se vodi specijalni rat protiv Hrvatske, a oporba ih proziva da optužuju bez dokaza. U Saboru se sastao Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ali specijalni rat - nije bio tema.

Čini se da se ovaj put s oporbom slaže i premijer Plenković. Novinari su ga nakon puštanja u promet obnovljene cijevi tunela Učka pitali što misli o istupu šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je pojavu ASK-a stavio u kontekst specijalnog rata protiv Hrvatske.

"Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bismo mogli govoriti o bilo kakvom specijalnom ratu. Imamo problem afričke svinjske kuge s kojom smo se nosili i prije dvije godine.

Imat ćemo danas jedan koordinacijski sastanak svih resora da pomognemo naporima Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, ljudima koji su na terenu u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji kako bismo limitiralii temeljem najbolje prakse suzbijali daljnje širenje bolesti", kazao je Andrej Plenković.

Je li ugrožena nacionalna sigurnost?

Nacionalna sigurnost nije ugrožena zbog širenja ASK-a, smatra premijer. "Imamo bolest koju smo imali i prije dvije godine, borili smo se s njom, suzbili je, dobili potvrdu od Europske komisije da je suzbijena", kaže Plenković.

Nažalost, dodao je, taj virus postoji i u zemljama koje nas okružuju. "Treba dizati razinu bio-sigurnosti na svim farmama, od velikih gospodarskih poljoprivrednih subjekata pa do onih najmanjih i ponašati se odgovorno", poručio je.

Podsjetimo, traju eutanazije svinja na farmi Sokolovac, u idućih tjedan dana doći će se do brojke od 10 tisuća usmrćenih svinja. Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termovizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači.