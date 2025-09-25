Tko je kriv za širenje bolesti? Plenković komentirao 'specijalni rat' pa najavio veliki sastanak
Nastavljaju se političke prepirke zbog afričke svinjske kuge, odnosno tko je kriv za širenje bolesti. Domovinski pokret implicira da se vodi specijalni rat protiv Hrvatske, a oporba ih proziva da optužuju bez dokaza. U Saboru se sastao Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ali specijalni rat - nije bio tema.
Čini se da se ovaj put s oporbom slaže i premijer Plenković. Novinari su ga nakon puštanja u promet obnovljene cijevi tunela Učka pitali što misli o istupu šefa Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je pojavu ASK-a stavio u kontekst specijalnog rata protiv Hrvatske.
"Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bismo mogli govoriti o bilo kakvom specijalnom ratu. Imamo problem afričke svinjske kuge s kojom smo se nosili i prije dvije godine.
Imat ćemo danas jedan koordinacijski sastanak svih resora da pomognemo naporima Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, ljudima koji su na terenu u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji kako bismo limitiralii temeljem najbolje prakse suzbijali daljnje širenje bolesti", kazao je Andrej Plenković.
Je li ugrožena nacionalna sigurnost?
Nacionalna sigurnost nije ugrožena zbog širenja ASK-a, smatra premijer. "Imamo bolest koju smo imali i prije dvije godine, borili smo se s njom, suzbili je, dobili potvrdu od Europske komisije da je suzbijena", kaže Plenković.
Nažalost, dodao je, taj virus postoji i u zemljama koje nas okružuju. "Treba dizati razinu bio-sigurnosti na svim farmama, od velikih gospodarskih poljoprivrednih subjekata pa do onih najmanjih i ponašati se odgovorno", poručio je.
Podsjetimo, traju eutanazije svinja na farmi Sokolovac, u idućih tjedan dana doći će se do brojke od 10 tisuća usmrćenih svinja. Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termovizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači.