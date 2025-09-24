Na suđenju Dekaniću otkriveni novi detalji nesreće: 'Halo! E ovi tvoji policajci...'

Ročište u slučaju Dekanić, danas bez Damira Dekanića. Zbog zdravstvenih razloga nije došao pa ni neposredno slušao svjedočenje nekadašnjeg načelnika Policijske uprave koji je ovako prepričao njihov telefonski razgovor u noći nakon prometne nesreće.

"Halo, halo. E, znaš što, ovdje ima neka situacija, halo, halo. E ovi tvoji policajci... i sad ja osjetim da se tu nešto događa", prepričava razgovor Fabijan Kapular, bivši načelnik PU vukovarsko-srijemske.

No, veza se kaže stalno prekidala, pa je pretpostavio da policija postupa prema Dekaniću.

Što je tražio Dekanić?

"Sjedim na krevetu i razmišljam pa zvat će me opet, ništa nisam razumio što hoće, niti je on rekao što hoće, ja prekinem telefon i uključim avionski mod i odložim telefon i nastavim spavati. Pita supruga što je bilo, ja se šalim - poletio avion", kaže Kapular.

Obranu je zanimalo je li Dekanić u bilo kojem trenutku tog telefonskog razgovora zatražio nešto od svjedoka.

"Ma ne, uopće ga nisam razumio što želi", kaže Kapular.

Župan ispao iz auta

Ujutro, kada je uključio telefon vidio je poruku policijskog Operativno komunikacijskog centra o prometnoj nesreći o kojoj je izviješten i na kolegiju.

"I da je u vozilu bio i župan Damir Dekanić te da je imao, ne znam, alkohola 1,40 tako nešto, ali da je bio u svojstvu, tada smo još uvijek mislili, u svojstvu suvozača", kaže bivši načelnik PU vukovarsko-srijemske.

Sud su zanimala i saznanja policije o opisu događaja koji je opisao očevidac. "Da je župan doslovce ispao iz auta, da je župan taj koji je vozio auto i sletio s ceste", pročitala je iz spisa sutkinja Sanja Voller Jakšić.

Prometna s materijalnom štetom

"Sve to smo saznali putem društvenih mreža dan ili dva kasnije", odgovara Fabijan Kapular.

Dekanića je, kaže, poslije sreo na protokolarnom događaju i upitao ga zašto ga je uopće zvao.

"I on je rekao da je htio pitati da li se mora raditi očevid prometne nesreće ako je prometna s materijalnom štetom, ako je samo materijalna šteta u pitanju", tvrdi Kapular.

Obrana zadovoljna iskazom

U tijeku je već bila istraga USKOK-a pa kaže da Dekanića o prometnoj nesreći nije pitao ništa, a i da mu je nakon svega drago što se nije ni javio policijskom OKC-u nakon obavijesti o prometnoj nesreći. "Ispalo bi da sam ja OKC-u i svima policajcima nešto sugerirao kako da naprave taj očevid prometne nesreće", kaže Kapular.

Nakon ročišta Dekanićeva obrana kaže da je zadovoljna iskazom svjedoka. "U kojem je isti naveo da župan Damir Dekanić ni te noći, a i nikada nije zvao načelnika policijske uprave da bi na bilo koji način utjecao na rad policijskih službenika", kaže Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića.

Suđenje se nastavlja 8. listopada kada bi svoj iskaz trebao dati i prometni vještak.