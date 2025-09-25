Ovo su najveći rizici kod širenja afričke svinjske kuge: 'Svaka greška je iznimno skupa'

Zbog širenja afričke svinjske kuge u zonama zaštite i nadziranja nalazi se više od 50 naselja u Osječko - baranjskoj i 20-ak naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Koliko se na vukovarskom području pridržavaju mjera, provjerili smo s direktorom Veterinarske stanice Vukovar Tomislavom Šotom.

Kakva je situacija ovdje? Koji su najveći rizici?

Trenutačno su najveći rizici, pošto je berba kukuruza, odlazak ljudi zadnjih mjesec dana u šume, a znamo da se virus prirodno nalazi kod divljih svinja. Apeliram na sve koji trebaju drva, nek sačekaju bar mjesec dana da ne idu u šume. Ako mora ići u šumu da prilikom izlaska iz šume dezinficira i sebe i vozilo, ponovno se dezinficira kad ulazi u dvorište i kad uđe u dvorište, mora se presvući, obući novu garderobu i ući u svinjac u novoj garderobi i u čistoj garderobi i dezinficirati se i poštivati sve biosigurnosne mjere. Kod beru kukuruze, također u toj garderobi u kojoj bere kukuruze ne smije ući u dvorište. On se mora praktički dezinficirati i presvući na ulazu u svoje dvorište. To su nam sad najveći rizici trenutačno u ovom dijelu.

Rekli ste mi da na ovaj način, u ovoj situaciji, svaka greška je iznimno skupa

Iznimno je skupo. Jednom ako pogriješi, a drži svinje automatski dobiva kugu. Znači, ne smije se pogriješiti. Takve smo slučajeve imali 2023. godine gdje su ljudi jednom samo se zaboravili presvući, dobili su svinjsku kugu. Inkubacija je od 15 do 21 dan. Kad dođe do kuge, dolazi do proglašenje zone zaštite zone nadziranja, što znači nema prodaje, nema klanja, imamo probleme. Na mom terenu mlađi držatelji svinja koje imaju po 25 krmača, došlo je do poremećaja tržišta, nemaju kome prodati prasad, a isključivo proizvode prasad za tov. Sad su prasad, prelaze 25 kila, nema kome prodati. Zbog ovakve situacije to su ogromne štete.