Zastrašujuće vijesti: Potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge, nove zone ograničenja

U utorak su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge (ASK) na objektima u naseljima Bijelo Brdo i Lug, a istoga dana na snagu je stupilo novo rješenje o zonama ograničenja radi sprječavanja te bolesti, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U jednom objektu nalazilo se šest, a na drugom 44 svinje.

Novim rješenjem zona nadziranja je proširena te su dodana naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području općine Marijanci, naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac i naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišća.

Ministarstvo: 'Poštujte zakonske propise'

Ministarstvo ponovno poziva sve posjednike svinja i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise, osobito u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera, kao i na punu suradnju s veterinarima.

