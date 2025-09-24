ŠIRI SE POPUT... /

Zastrašujuće vijesti: Potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge, nove zone ograničenja

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Novi slučajevi potvrđeni su u naseljima Bijelo Brdo i Lug. U jednom objektu nalazilo se šest, a na drugom 44 svinje

24.9.2025.
14:14
Hina
Davor Javorovic/pixsell
U utorak su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge (ASK) na objektima u naseljima Bijelo Brdo i Lug, a istoga dana na snagu je stupilo novo rješenje o zonama ograničenja radi sprječavanja te bolesti, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. 

U jednom objektu nalazilo se šest, a na drugom 44 svinje.

Novim rješenjem zona nadziranja je proširena te su dodana naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području općine Marijanci, naselje Šljivoševci na području općine Magadenovac i naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišća.

Ministarstvo: 'Poštujte zakonske propise'

Ministarstvo ponovno poziva sve posjednike svinja i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise, osobito u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera, kao i na punu suradnju s veterinarima.

POGLEDAJTE VIDEO Uvode se rigoroznije mjere u ratu protiv afričke svinjske kuge: Apelira se na ljude

 

