Skrivio prometnu s tri promila u krvi, protjerat će ga iz Hrvatske: 'On je opasnost za javni poredak'

Uzbekistanac (35) koji je u utorak s 3,01 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u Žminju dobit će žestoku novčanu kaznu i biti protjeran iz Hrvatske.

Istarska policija kazala je da je 35-godišnjak oko 19.30 sati u Ulici Matka Laginje vozio automobil pulske registracijske oznake. Udario je u rubnjak pješačkog otoka i zaustavio se u kružnom toku. Pritom nije bio vezan.

'Opasnost za javni poredak'

Policajci su ga isključili iz prometa i smjestili u posebne prostorije na triježnjenje. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dobit će kaznu tešku 2.510 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

S obzirom na to da ovo nije prvi put da krši zakon u Hrvatskoj, policija će sukladno Zakonu o strancima pokrenuti postupak protjerivanja Uzbekistanca jer "predstavlja opasnost za javni poredak".

