ŠOK U ISTRI /

Skrivio prometnu s tri promila u krvi, protjerat će ga iz Hrvatske: 'On je opasnost za javni poredak'

Skrivio prometnu s tri promila u krvi, protjerat će ga iz Hrvatske: 'On je opasnost za javni poredak'
×
Foto: Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija

Policajci su ga isključili iz prometa i smjestili u posebne prostorije na triježnjenje

25.9.2025.
11:52
Erik Sečić
Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uzbekistanac (35) koji je u utorak s 3,01 promila alkohola u krvi izazvao prometnu nesreću u Žminju dobit će žestoku novčanu kaznu i biti protjeran iz Hrvatske. 

Istarska policija kazala je da je 35-godišnjak oko 19.30 sati u Ulici Matka Laginje vozio automobil pulske registracijske oznake. Udario je u rubnjak pješačkog otoka i zaustavio se u kružnom toku. Pritom nije bio vezan.

'Opasnost za javni poredak' 

Policajci su ga isključili iz prometa i smjestili u posebne prostorije na triježnjenje. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dobit će kaznu tešku 2.510 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

S obzirom na to da ovo nije prvi put da krši zakon u Hrvatskoj, policija će sukladno Zakonu o strancima pokrenuti postupak protjerivanja Uzbekistanca jer "predstavlja opasnost za javni poredak". 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'

žminjUzbekistanacPrometna Nesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK U ISTRI /
Skrivio prometnu s tri promila u krvi, protjerat će ga iz Hrvatske: 'On je opasnost za javni poredak'