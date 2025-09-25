Kolaps na ulazu u Zagreb, sudarila se četiri auta: 'Cesta je neprohodna'

Prometni kolaps nastao je u četvrtak ujutro na ulazu u Zagreb iz smjera Zaprešića zbog prometne nesreće, piše portal 24sata.

Zagrebačka policija potvrdila je da su oko 7.05 sati zaprimili dojavu o sudaru četiri automobila u Jarku, na ulazu u Podsused. Ozljede su zadobile dvije osobe koje su liječničku pomoć dobile u KB Sveti Duh.

Auto smrskan

Facebook stranica Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija objavila je fotografiju nesreće na kojoj se vidi da je prednji dio jednog automobila smrskan. "Cesta neprohodna.. ima ozlijeđenih", stoji objavi.

Više detalja i okolnosti sudara policija će saznati nakon što završi očevid.

