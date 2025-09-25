IMA OZLIJEĐENIH /

Kolaps na ulazu u Zagreb, sudarila se četiri auta: 'Cesta je neprohodna'

Kolaps na ulazu u Zagreb, sudarila se četiri auta: 'Cesta je neprohodna'
×
Foto: Policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija/facebook

U bolnici su završile dvije osobe

25.9.2025.
9:15
Erik Sečić
Policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija/facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prometni kolaps nastao je u četvrtak ujutro na ulazu u Zagreb iz smjera Zaprešića zbog prometne nesreće, piše portal 24sata.

Zagrebačka policija potvrdila je da su oko 7.05 sati zaprimili dojavu o sudaru četiri automobila u Jarku, na ulazu u Podsused. Ozljede su zadobile dvije osobe koje su liječničku pomoć dobile u KB Sveti Duh.

Auto smrskan 

Facebook stranica Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija objavila je fotografiju nesreće na kojoj se vidi da je prednji dio jednog automobila smrskan. "Cesta neprohodna.. ima ozlijeđenih", stoji objavi. 

Više detalja i okolnosti sudara policija će saznati nakon što završi očevid. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska dobila dosad najviše žena policajki, Gabrijela: 'Već od šestog razreda sam imala želju'

Prometna NesrećaZaprešić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMA OZLIJEĐENIH /
Kolaps na ulazu u Zagreb, sudarila se četiri auta: 'Cesta je neprohodna'