Trenutci straha kraj Požege: Putnički vlak naletio na osobni automobil!

Nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora
Putnički vlak naletio je na osobni automobil u mjestu Trenkovo.
Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.
Prema prvim informacijama, ozlijeđenih nema.
Policajci iz policijske postaje Požega provode očevid nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.
