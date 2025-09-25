Trenutci straha kraj Požege: Putnički vlak naletio na osobni automobil!

Putnički vlak naletio je na osobni automobil u mjestu Trenkovo.

Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora.

Prema prvim informacijama, ozlijeđenih nema.

Policajci iz policijske postaje Požega provode očevid nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.

