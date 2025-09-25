IZVIJESTILA POLICIJA /

Trenutci straha kraj Požege: Putnički vlak naletio na osobni automobil!

Trenutci straha kraj Požege: Putnički vlak naletio na osobni automobil!
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell/ilustracija

Nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora

25.9.2025.
8:58
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Lukunic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Putnički vlak naletio je na osobni automobil u mjestu Trenkovo. 

Kako je izvijestila požeško-slavonska policija, nesreća se dogodila na prijelazu u Ulici Vladimira Nadzora. 

Prema prvim informacijama, ozlijeđenih nema. 

Policajci iz policijske postaje Požega provode očevid nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće. 

POGLEDAJTE VIDEO Otkriven uzrok katastrofalne nesreće vlaka u kojoj su poginule tri osobe, a ozlijeđena 41

VlakNalet VlakaPožega
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IZVIJESTILA POLICIJA /
Trenutci straha kraj Požege: Putnički vlak naletio na osobni automobil!