VELIKO PRIZNANJE /

Camino groznica zahvatila Kaštela! Postali su dio svete rute kroz Europu: Imamo detalje

Kaštela su postala mjesto koje od sada pripada velikoj europskoj obitelji hodočasničkih gradova. Camino certifikat, koji su dobili, svrstava ih uz bok destinacijama kroz koje su stoljećima prolazili milijuni hodočasnika na putu prema grobu svetog Jakova u Santiago de Composteli. O velikom priznanju i detaljima Camino rute u srcu Dalmacije  reporterka RTL-A danas Sara Jurica razgovarala je s Marijom Pražen, voditeljicom projekta Camino Central Dalmatia iz Bratovštine sv.Jakova Hrvatska. Cijeli razgoovor pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
25.9.2025.
17:18
RTL Danas
HodočasniciKašteliCamino De Santiago
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx