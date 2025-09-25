Camino groznica zahvatila Kaštela! Postali su dio svete rute kroz Europu: Imamo detalje

VELIKO PRIZNANJE /

Kaštela su postala mjesto koje od sada pripada velikoj europskoj obitelji hodočasničkih gradova. Camino certifikat, koji su dobili, svrstava ih uz bok destinacijama kroz koje su stoljećima prolazili milijuni hodočasnika na putu prema grobu svetog Jakova u Santiago de Composteli. O velikom priznanju i detaljima Camino rute u srcu Dalmacije reporterka RTL-A danas Sara Jurica razgovarala je s Marijom Pražen, voditeljicom projekta Camino Central Dalmatia iz Bratovštine sv.Jakova Hrvatska. Cijeli razgoovor pogledajte u videu