Tko to tamo vodi 'specijalni rat'? U Baranji bijesni na DP: 'Naši ljudi nisu donijeli virus!'

'SRPSKA' SVINJSKA KUGA /

Vodi li se afričkom svinjskom kugom specijalni rat protiv Hrvatske? Premijer Plenković i njegov koalicijski partner Domovinski pokret imaju oprečne izjave. Istodobno, načelnica prozvanog mjesta Jagodnjak iz kojega je kuga krenula, poziva DP-ovce da za optužbe daju dokaze.

Jagodnjak je mjesto iz kojeg je krenula 'čvarak revolucija' - tako već danima tvrdi Domovinski pokret te proziva stanovnike baranjskog sela za širenje afričke svinjske kuge i 'specijalni rat' protiv Hrvatske. Načelnica Jagodnjaka šokirana je optužbama.

"Osjećamo se jako loše jer smo prozvani, ispadamo najgori. Nismo, kako smo pročitali i čuli, dobili nikakve navode iz Beograda da mi provedemo ovo što je nastalo, ovu situaciju s afričkom svinjskom kugom, znači naša općina nema veze s tim. I naši ljudi nisu s nikakvom namjerom donijeli virus i proširili ga", kaže Danijela Mlinarević (SDSS).

Seoska Kulinijada je, ističe, održana krajem svibnja, a prvi slučaj zaraze pojavio se 40-ak dana poslije. "To možete raditi u Županji, Vinkovcima i Domovinskom pokretu!", vikali su uznemireni baranjski stočari prilikom dolaska veterinara. Tada su i fizički blokirali veterinare kako im svinje ne bi usmrtili, a ministra poljoprivrede prozvali jer ih nije posjetio. Ministar danas bez izjava, a načelnicu Jagodnjaka jučer je ovako prozvao.

"Imali smo u Jagodnjaku slučaj načelnice pokušaj relativiziranja situacije o ilegalnih radnjama kad sama najuža obitelj načelnice je imala dva ilegalna gospodarstva", kazao je Vlajčić.

Na pomolu tužbe?

Mlinarević optužbe oštro odbacuje. Tvrdi da su tek pojedini mještani imali sitne prekršaje kod držanja svinja za vlastite potrebe.

"Htjela bih poručiti da oni potkrijepe svoje izjave dokazima što kažu da su naši ljudi švercali svinje iz Republike Srpske - to nema apsolutno nikakve veze s istinom. Ako oni to tvrde, moraju imati nekakav dokaz. Neka nam daju lično ime i prezime, neka nam kažu o kome se radi", kaže Mlinarević te dodaje da ako se sve ovo nastavi da će uslijediti i tužba.

"Oni nas prozivaju, oni nas vrijeđaju. Ministar sam govori da ovo nema nikakve veze s bilo kakvom nacionalnom osnovom, ali mi smatramo da ima", dodaje.

Šef Domovinskog pokreta u Saboru je sazvao konferenciju za medije, ali o temi koju je sam otvorio - specijalnom ratu - nije htio. Imate li vi za to dokaze i jeste li razgovarali s premijerom? "Sve imamo i sve znamo. Hvala", kratak je Ivan Penava.

Ono što zna Penava ne zna premijer koji se nakon povratka iz Japana, o ovoj temi prvi put oglasio. "Nemamo nikakvih saznanja ni dokaza da bi se moglo govoriti o bilo kakvom specijalnom ratu. Imamo problem virusa afričke svinjske kuge s kojim smo se nosili prije dvije godine", kazao je Plenković. Više doznajte u prilogu Marine Brcković.