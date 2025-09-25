Rendulić detektirao veliki gaf trenera Fenera! Je li moguće da je Tedesco to napravio?!

MAKSANOV KORNER /

Krunoslav Rendulić, poznati nogometni trener, gost je novog podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Danas pričamo o jednoj od najvećih pobjeda Dinama u posljednje vrijeme. Zagrebački plavi, ti dečki pravi, nokautirali su u srijedu u Maksimiru turskog velikana Fenerbahče s uvjerljivih 3-1, na otvaranju Europske lige.

Podcast Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, You Tubeu i platformi VOYO.

Bila je to večer koju će navijači pamtiti. Fantastična atmosfera i veliki trijumf protiv renomiranog protivnika. S nama je čovjek koji itekako zna što znači pobjeđivati, Krunoslav Rendulić i detaljno nam analizira kako je Dinamo došao do ovog uspjeha, što znači ova pobjeda za nastavak sezone i gdje Dinamo može dogurati u Europi? To su samo neke od tema.

Kruno, dobro nam došli u Maksanov korner po treći put!"