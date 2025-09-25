Đalović odlazi nakon tučnjave? Maribor mu ekspresno pronašao nasljednika
Izgleda da je Đalović jako blizu odlaska iz Maribora
Radomir Đalović, crnogorski trener koji trenutno vodi Maribor, na korak je do odlaska iz kluba nakon tučnjave na treningu slovenskog kluba, a Maribor već ima glavnog kandidata za njegovog nasljednika.
Podsjetimo, Đalović je navodno u četvrtak dobio udarac na treningu kada je izbila tučnjava između njegovih igrača. U fizički sukob navodno su ušli Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a Đalović je pokušao smiriti situaciju, no došlo je samo do još većeg kaosa i naguravanja u kojem je i Đalović dobio jedan udarac. "Đalović je cijeli događaj shvatio kao otvoreno nepoštivanje njegova autoriteta, zbog čega je njegov nastavak suradnje s Mariborom pod velikim upitnikom", piše slovenski portal Ekipa i dodaje:
"Štoviše, prema istim informacijama, sve su veće šanse da će Đalović ubrzo napustiti Ljudski vrt. Ipak, konačna odluka još nije poznata. Maribor danas poslijepodne ima zakazan trening, a bude li se Đalović pojavio i ako klub uspije razriješiti situaciju, vodit će momčad u subotnjem velikom derbiju protiv Celja. U suprotnom, na klupu će vrlo vjerojatno ponovno sjesti privremeno rješenje."
Nekoliko sati nakon objave vijesti o sukobu u Mariboru, srpski Sportklub je objavio da je prvi kandidat za Đalovićevog nasljednika Igor Duljaj, bivši trener Partizana, i čini se da je njegov dolazak vrlo blizu realizacije.
"Prema dobro obaviještenim izvorima Sport kluba, u četvrtak navečer, ili najkasnije u petak, Duljaj bi mogao biti i službeno imenovan za nasljednika Radomira Đalovića na klupi. Sve ovisi o ishodu pregovora prvog kandidata za šefa struke s rukovodstvom Mariborčana", obnjavili su.
POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea