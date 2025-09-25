Đalović odlazi nakon tučnjave? Maribor mu ekspresno pronašao nasljednika

Radomir Đalović, crnogorski trener koji trenutno vodi Maribor, na korak je do odlaska iz kluba nakon tučnjave na treningu slovenskog kluba, a Maribor već ima glavnog kandidata za njegovog nasljednika.

Podsjetimo, Đalović je navodno u četvrtak dobio udarac na treningu kada je izbila tučnjava između njegovih igrača. U fizički sukob navodno su ušli Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a Đalović je pokušao smiriti situaciju, no došlo je samo do još većeg kaosa i naguravanja u kojem je i Đalović dobio jedan udarac. "Đalović je cijeli događaj shvatio kao otvoreno nepoštivanje njegova autoriteta, zbog čega je njegov nastavak suradnje s Mariborom pod velikim upitnikom", piše slovenski portal Ekipa i dodaje:

"Štoviše, prema istim informacijama, sve su veće šanse da će Đalović ubrzo napustiti Ljudski vrt. Ipak, konačna odluka još nije poznata. Maribor danas poslijepodne ima zakazan trening, a bude li se Đalović pojavio i ako klub uspije razriješiti situaciju, vodit će momčad u subotnjem velikom derbiju protiv Celja. U suprotnom, na klupu će vrlo vjerojatno ponovno sjesti privremeno rješenje."

Nekoliko sati nakon objave vijesti o sukobu u Mariboru, srpski Sportklub je objavio da je prvi kandidat za Đalovićevog nasljednika Igor Duljaj, bivši trener Partizana, i čini se da je njegov dolazak vrlo blizu realizacije.

"Prema dobro obaviještenim izvorima Sport kluba, u četvrtak navečer, ili najkasnije u petak, Duljaj bi mogao biti i službeno imenovan za nasljednika Radomira Đalovića na klupi. Sve ovisi o ishodu pregovora prvog kandidata za šefa struke s rukovodstvom Mariborčana", obnjavili su.

