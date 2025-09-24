Vaha nam je secirao veliku pobjedu Dinama i izdvojio jednog igrača: 'Vidi se da je izvanredan'

Vahid Halilhodžić, proslavljeni bosanskohercegovački nogometaš i trener koji je u sezoni 2010./2011. vodio Dinamo, za Net.hr je prokomentirao veliku pobjedu Dinama nad turskim Fenerbahčeom u prvom kolu Europske lige.

Plavi su na svom Maksimiru pobijedili 3:1 i osvojili tri boda na startu nove europske sezone.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za Plave zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

"Jedna divna pobjeda Dinama protiv iznenađujuće jako slabog Fenerbahčea, posebno u defenzivnim zadacima. Obrambeni igrači Fenerbahčea bili su iznenađujuće spori, slabi, neorganizirani, posebno kad su imali loptu. Lopta je toliko sporo išla da je Dinamo koji je ostao u bloku i nametnuo taj presing koji im je dozvolio im da nam puno lopti oduzmu i da stvore dosta izglednih šansi za postizanje golova", rekao je Vaha na početku pa izdvojio neke nogometaše u Dinamu:

"Otkrio sam par igrača, a posebno Hoxhu. Onda je ušao u drugom poluvremenu Bakrar na kojem se vidi se da je izvanredan napadač. Beljo, koji je s dva pogotka odlučio utakmicu. To je pravi centarfor, nije veliki tehničar, međutim borben je i snažan. Jako je koristan igrač i vjerojatno će dosta golova postići u prvenstvu Hrvatske."

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Nije skrivao da ga je Fener jako razočarao izvedbom na Maksimiru.

"Fenerbahče je bio veliki tim, međutim, vidite sve igrače koji su igrali. To je stvarno jedan nizak nivo. Zašto su došli tu? To je skup bivših dobrih igrača bez snage i volje i organizacije koji ne zaslužuju igrati za jedan takav klub", istaknuo je pa zaključio:

"Dinamo je možda malo plašljivo ušao u samu utakmicu i volio bih da je više pritiskao. Fenerbahče je u defenzivi preuzimao strahovito puno rizika. Dinamo je s malo više smjelosti i drskosti možda mogao utakmicu riješiti i prije jer je kod 2:1 Fenerbahče imao dvije tri izvanredne prilike za izjednačenje. Međutim, na kraju je ipak nagrađen tim golom u završnici, tako da je pobjeda zaslužena."

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea