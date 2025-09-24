Javnost se javila /

Fener pao, Maksimir gori! Dinamova europska premijera zapalila navijače

Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamova pobjeda zapalila je javnost, a komentari navijača najbolje oslikavaju atmosferu

24.9.2025.
23:11
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Dinamo Zagreb odradio je svoju prvu europsku misiju ove sezone i to na spektakularan način – pobjedom nad Fenerbahčeom u 1. kolu Europske lige. Bila je to i prva europska utakmica za trenera Marija Kovačevića, a premijera na najvećoj pozornici teško je mogla izgledati bolje.

Iako su kladionice nagovještavale tešku večer, Dinamo je pokazao širinu, snagu i kolektiv koji je u pravom trenutku podigao razinu igre. Fenerbahče se, baš kao i u onoj slavnoj večeri kada je bilo 4:1, ponovno pokazao kao „mušterija“ zagrebačkog kluba. Ovaj put završilo je 3:1 – uvjerljivo, dominantno i s porukom da Maksimir i dalje ostaje europska tvrđava.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

Velika podrška sa društvenih mreža

No, možda najljepši dio priče stigao je s tribina i društvenih mreža. Dinamova pobjeda zapalila je javnost, a komentari navijača najbolje oslikavaju atmosferu:

'Je l’ još netko sumnja u Belju?'

'Nadam se da Dalić gleda tekmu!'

'Kako Zajc stalno traži loptu, to je nevjerojatno.'

'Ovo je onaj Dinamo koji sam čekao!'

Jedan navijač sažeo je sve u rečenicu:

'Ovo je europski Dinamo! Beljo klasa, Hoxha leti, Goda i Valinčić pokidali… Turci su se ugasili, a mi pišemo novu priču.'

Bilo je i šaljivih komentara: 'Uspori Bakrar, inače ćeš nas napustiti na zimu!'

Na kraju, sve se svelo na zajednički zaključak – Dinamo je večeras pokazao zašto ga se u Europi mora shvaćati ozbiljno. Disciplina, srce i strast u svakoj akciji donijeli su trijumf koji nije samo pobjeda, nego i jasna poruka: Dinamo se vratio na veliku scenu i ne misli stati.

Dinamo Zagreb
Fener pao, Maksimir gori! Dinamova europska premijera zapalila navijače