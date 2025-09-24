Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi

Dinamo je u prvom kolu grupne faze Europske lige slavio nad Fenerbahčeom rezultatom 3:1 na Maksimiru. “Modri” su od samog početka nametnuli ritam igre, a pogocima su osigurali uvjerljivu prednost.

Ovom pobjedom Dinamo je zasjeo na prvo mjesto (zasad nepotpunog prvog kola) na ljestvici skupine u kojoj su sve ekipe koje nastupaju u Europskoj ligi, pokazujući time da je itekako spreman za nastavak europske sezone i najviše ciljeve.

Sljedeći europski izazov očekuje ih već u drugom kolu protiv Maccabija iz Tel Aviva, 2. listopada. Za nadati se je da će hrvatski vicceprvak na vodećoj poziciji i ostati.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea