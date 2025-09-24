lijepi prizor /

Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi

Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Sljedeći europski izazov očekuje ih već u drugom kolu protiv Maccabija iz Tel Aviva

24.9.2025.
23:03
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u prvom kolu grupne faze Europske lige slavio nad Fenerbahčeom rezultatom 3:1 na Maksimiru. “Modri” su od samog početka nametnuli ritam igre, a pogocima su osigurali uvjerljivu prednost.

Ovom pobjedom Dinamo je zasjeo na prvo mjesto (zasad nepotpunog prvog kola) na ljestvici skupine u kojoj su sve ekipe koje nastupaju u Europskoj ligi, pokazujući time da je itekako spreman za nastavak europske sezone i najviše ciljeve.

 

Sljedeći europski izazov očekuje ih već u drugom kolu protiv Maccabija iz Tel Aviva, 2. listopada. Za nadati se je da će hrvatski vicceprvak na vodećoj poziciji i ostati.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas najavio utakmicu Dinama i Fenerbahčea

DinamoFenerbahceEuropska Liga
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi