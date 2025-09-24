Zastava iz Srbije se pojavila na Maksimiru: Svi su gledali što se vijori na jugu stadiona

Dinamo je na Maksimiru otvorio svoju europsku sezonu dvobojem protiv Fenerbahčea u sklopu prvog kola grupne faze Europske lige. Tribine nisu bile do kraja ispunjene, nešto više od 15 tisuća gledatelja pratilo je susret, no atmosfera je ipak bila živa.

Podršku nisu imali samo domaći, već i gosti iz Istanbula. Više od 500 navijača Fenerbahčea stiglo je u Zagreb, a njihova prisutnost bila je itekako vidljiva. Posebnu pozornost privukla je jedna zastava među turskim fanovima, ona FK Novog Pazara.

Riječ je o klubu iz Srbije čiji su navijači u prijateljskim i bratskim odnosima s Fenerbahčeovim navijačima, pa ne čudi da su odlučili doći u Zagreb i zajedno podržati turski klub. Time su dali dodatnu boju večeri na Maksimiru i pokazali kako navijačke veze često nadilaze granice država i liga.