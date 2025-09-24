Živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo: Grad koji je stoljećima spavao pod sjenom prošlosti

Amalfi je mnogo više od slikovite pozadine za savršene razglednice – iza njegove bajkovite ljepote skriva se mreža priča o genijalnim inovacijama, pomorskim zakonima koji su oblikovali srednjovjekovni svijet i kulturnoj raznolikosti koju su donijeli daleki kontakti s Istokom. I dok se današnji turisti dive šarenim suncobranima i uskim prolazima, rijetki znaju da su upravo ovdje nastale prve europske tehnike proizvodnje papira ili da su lokalni mornari bili pioniri u korištenju magnetskog kompasa. Ovaj grad nije samo spomenik prošlosti – on je živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo kroz manje poznate, fascinantne detalje, piše Forbes.

U galeriji otkrijte sve o živopisnom talijanskom gradu Amalfiju.