LEGENDA MEDITERANA /

Živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo: Grad koji je stoljećima spavao pod sjenom prošlosti

Živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo: Grad koji je stoljećima spavao pod sjenom prošlosti
Foto: Profimedia
Ugniježđen u dubokoj klisuri u podnožju planine Monte Cerreto, ondje gdje se strme litice dramatično spuštaju u tirkizno Tirensko more, leži Amalfi, grad koji je dao ime jednoj od najljepših obala na svijetu.Današnja slika šljunčanih plaža ispunjenih šarenim suncobranima, restorana uz more i uskih uličica kojima prolaze turisti, odaje dojam idiličnog ljetovališta.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Amalfi je mnogo više od slikovite pozadine za savršene razglednice – iza njegove bajkovite ljepote skriva se mreža priča o genijalnim inovacijama, pomorskim zakonima koji su oblikovali srednjovjekovni svijet i kulturnoj raznolikosti koju su donijeli daleki kontakti s Istokom. I dok se današnji turisti dive šarenim suncobranima i uskim prolazima, rijetki znaju da su upravo ovdje nastale prve europske tehnike proizvodnje papira ili da su lokalni mornari bili pioniri u korištenju magnetskog kompasa. Ovaj grad nije samo spomenik prošlosti – on je živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo kroz manje poznate, fascinantne detalje, piše Forbes.

U galeriji otkrijte sve o živopisnom talijanskom gradu Amalfiju.

24.9.2025.
12:31
Antonela Ištvan
Profimedia
ItalijaGradTuristiRazglednicePovijest
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEGENDA MEDITERANA /
Živa riznica koja čeka da je ponovno otkrijemo: Grad koji je stoljećima spavao pod sjenom prošlosti