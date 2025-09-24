Dečku odgrizla nos, liječila se od alkohola i droge: Ovako danas izgleda seks simbol '90-ih

Glumicu Heather Locklear (63) pamtimo po ulogama u popularnim serijama Dinastija (1981–1989) i Melrose Place (1992–1999). Bila je zvijezda 80-ih i 90-ih godina, a u to vrijeme je žarila i parila. Njena prisutnost na ekranu uvijek je privukla pažnju. Ipak, njezin život izvan ekrana nije bio tako glamurozan. Nakon što se 2008. godine razvela od drugog muža, glazbenika Richieja Sambore, Heather se krenula suočavati s ozbiljnim problemima. Patila je od depresije, a mediji su je pratili zbog problema s alkoholom i drogama.

Prvi put je privedena te godine zbog vožnje pod utjecajem lijekova koje je dobila na recept. Iste godine udarila je u prometni znak i pobjegla s mjesta nesreće. Godine 2012., završila je u bolnici zbog miješanja alkohola i lijekova te sumnje na pokušaj samoubojstva.

Njezine borbe s alkoholizmom su se nastavile. U posljednjih nekoliko godina bila je na odvikavanju tri puta, a 2018. je završila na policiji nakon što je napala svog dečka, odnosno odgrizla mu nos te je iste godine bila hospitalizirana zbog prijetnji samoubojstvom. U našoj galeriji pogledajte kako glumica izgleda danas u 64. godini.