Ovako rođendan slave srpske reality zvijezde: Tko je odnio titulu 'najboljeg dekoltea'?

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell
Starleta i bivša reality zvijezda Stanija Dobrojević
Srpska voditeljica kontroverznog reality showa 'Elita' (ex. Zadruga) Ana Radulović proslavila je svoj rođendan u društvu brojnih prijatelja i kolega iz javnog života, a slavlje je okupilo neka od najpoznatijih televizijskih lica i bivše reality zvijezde. 

Među prvima su se pojavile Stanija Dobrojević, koja slovi za prvu srpsku starletu, zatim pjevačica Sandra Rešić, kao i voditelj Milan Milošević. Druženje je proteklo u veselom tonu, a atmosfera je bila podignuta na pravi estradni nivo.

Gošće su posebno privukle pažnju svojim modnim izborima. Djevojke su iz ormara izvadile provokativne haljine i komplete, a uske kreacije dodatno su naglasile njihove bujne obline i dekoltee. Fotografije sa slavlja brzo su postale hit na društvenim mrežama, a komentari o glamuroznim izdanjima ne prestaju se nizati. 

 Tko se sve pojavio na proslavi Aninog 33. rođendana i kako su izgledali - pogledajte u našoj galeriji.

24.9.2025.
10:46
Hot.hr
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
Reality ZvijezdeRođendanStanija Dobrojević
