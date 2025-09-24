Ljepotica prodornih plavih očiju mogla je imati koga god je htjela, a ljubi 17 godina starijeg

Holivudska glumica Alexandra Daddario (39) proslavila se ulogama u filmskoj franšizi Percy Jackson, blockbusteru San Andreas, hit seriji The White Lotus koja joj je donijela nominaciju za Emmyja te ulogom u filmu Baywatch, a posljednjih godina sve se više piše i o njezinom privatnom životu.

Sve je započelo 2020. godine u New Yorku u jeku strogog lockdowna. Alexandra i producent Andrew Form (56) sreli su se slučajno na gotovo praznoj ulici, razmijenili pozdrave i ubrzo dogovorili večeru. Kako su svi restorani bili zatvoreni, prvi spoj proveli su u Greenwich Hotelu.