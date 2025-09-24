Tomas za RTL Danas: 'Bio sam skeptičan, ali čestitam Bobanu. Dinamo može napraviti dobar posao u Europi'

Prije utakmice Dinama i Fenerbahčea u 1. kolu Europske lige proslavljeni hrvatski nogometaš Stjepan Tomas, koji je tijekom karijere igrao za oba kluba, rekao je u sportskom dijelu RTL Danas što očekuje od utakmice.

"Sigurno je Dinamo nakpon odlične utakmice i tri boda u Splitu dobio samopouzdanje i vjetar u leđa. Nema razloga da ne odigraju dobru utakmicu i pokažu pravo lice, izjavio je Tomas na početku razgovora s reporterkom Ines Godom Forjan pa se osvrnuo na Fenerbahče koji prolazi kroz teško razdoblje.

"Fenerbahče iza sebe ima turbulentnih desetak dana, otkaz Mourinhu, dolazak novog trenera i promjena predsjednika. sigurno će to utjecati na mmomčad i dao bih psihološku prednost na Dinamovu stranu."

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Fenerbahče od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

"Dinamo mora biti oprezan, pametan, strpljiv, ne smije srljati. Ako budu pravi, sigurno mogu napraviti dobar rezultat", poručio je Tomas.

U momčadi Fenerbahčea igraju velika imena, no na terenu se može svašta dogoditi.

"Individualna kvaliteta ima važnost, ali imaju novog trenera, igrači se moraju upoznati s njim i Feneru će trebati vremena za adaptaciju, tek će za mjesec dana doći u pravu formu", rekao je Tomas.

Za kraj ej dao mišljenje o ovoj momčadi dinama, koja je doživjela ogromne promjene.

"Bio sam prvo skeptičan, ali mogu čestitati Bobanu na hrabrom potezu. Odličan posao je napravio i ova momčad može napraviti dobar posao u europi.

